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    Pedro Sanchez, Bill Gates ile görüştü

    Teknoloji milyarderi Gates, Madrid'de Başbakan Sanchez ile buluştu. Görüşmede, olası yeni salgınlar karşısında hazırlıklı olmanın önemine değinildi.
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2022 - 16:23
    • Güncelleme : 27.05.2022 - 16:57
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    Pedro Sanchez, Bill Gates ile görüştü

    İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Microsoft'un kurucusu Bill Gates ile başkent Madrid'de bir araya geldi.

    Sanchez ve Gates arasındaki görüşme, Moncloa başbakanlık konutunda gerçekleştirildi.

    Bill Gates İspanya'da

    Moncloa'dan yapılan açıklamada, ikili, iklim değişikliğiyle mücadele ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşma ihtiyacı gibi küresel meseleleri ele aldı.

    Sanchez ve Gates ayrıca, İspanya'nın, koronavirüs  salgınına karşı aşı bağışı gibi küresel sağlığa katkılarından da söz etti.

    "Gelecekteki olası salgınlara hazırlıklı olmak için..."

    Görüşmede, gelecekteki olası salgınlara hazırlıklı olmak için çok taraflı yapıların güçlendirilmesi ihtiyacı üzerinde duruldu.

    Ukrayna'daki savaşın ağırlaştırdığı gıda ve enerji krizleri de masadaydı.

    İş birliği vurgusu

    Söz konusu temasa ilişkin açıklamada, "Sanchez ve Gates, enerji sektöründe inovasyon konularında İspanya hükümeti ile Gates Vakfı arasındaki iş birliğini derinleştirme konusundaki çıkarlarla örtüşüyor.

    Ekolojik geçişi hızlandırmak, iklim ve güvenlik, ara bağlantılar ve akıllı şebekeler arasındaki bağlantıları derinleştirmek için iş birliği yapabilirler." denildi.

    İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Bill Gates ile görüştü ViDEO



    "Gates ile samimi görüşme gerçekleştirdik"

    İspanya Başbakanı Sanchez, görüşmeyle ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bill Gates ile samimi görüşme gerçekleştirdik. Sağlık, enerji, iklim değişikliği ve gıda güvenliği hakkında konuştuk.

    "Büyük küresel zorluklarla karşı karşıya kaldığımızda, kapsayıcı bir yaklaşım ve maksimum iş birliği ile iddialı yanıtlar vermeliyiz." diye yazdı.

    Madrid temasları

    Öte yandan Bill Gates, İspanya temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ve Ekonomi Bakanı Nadia Calvino ile de bir araya geldi.

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