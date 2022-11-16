Pedro Sanchez, Polonya'ya düşen füzeyle ilgili konuştu

Endonezya'da konuşan Başbakan Sanchez, incelemenin neticesini bekleyeceklerini söyledi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Polonya'ya füze düşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sonrası basına konuşan Sanchez, "Araştırmanın sonucunu bekleyeceğiz. Bu kaza konusunda çok dikkatli olunması lazım." dedi.

"Avrupa Birliği ve NATO'nun birliği ana gücümüz olmaya devam ediyor." diyen Sanchez, şu şekilde konuştu:

"Günün normal seyrini engelledi"

"Zirvenin ikinci gününü değiştiren ve günün normal seyrini engelleyen bu saldırı, Putin'in uluslararası kuruluşlara karşı duyduğu küçümsemeyi netleştirdi."

Polonya köyüne düşen füze G20'nin gündeminde

AA'nın haberine göre, G20 ülkelerinin çoğunluğunun savaşın durdurulması çağrısı yaptığını kaydeden Sanchez, "Biz bu konuları tartışırken Ukrayna'da büyük bir saldırı, cezasız kalmayacak savaş suçları oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna sınırındaki Polonya köyüne füze düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.