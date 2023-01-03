Pekin, Çinli yolculara koronavirüs tedbirleri uygulayan ülkelere tepkili

Dışişleri Bakanlığı, atılan adımların kabul edilemeyeceğini söyledi. Test önlemlerine başvuran ülkelere karşı hamle yapılacağı belirtildi.

Bazı ülkeler, Çin çıkışlı uçak seyahetlerindeki yolculara koronavirüs testi uygulamasına karar verdi.

ABD, İngiltere, Hindistan, Japonya ve birçok Avrupa ülkesi, Asya ülkesinde yeniden artan vakalara karşı harekete geçerek, test zorunluluğu getirdi.

"Giriş kısıtlamaları bilimsel temelden yoksun"

Bu ülkelere son olarak Avustralya ve Kanada katılırken, atılan adımlar Çin'in tepkisini çekti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, "Çin'i hedef alan ve bazı ülkeler tarafından uygulanan giriş kısıtlamaları bilimsel temelden yoksun." dedi.

Pekin: Şiddetle karşı çıkıyoruz

Associated Press'in haberine göre, Mao, "Koronavirüs önlemlerinin siyasi hedefler uğruna manipüle edilmesine şiddetle karşı çıkıyoruz. Karşılıklılık ilkesine dayalı olarak karşı önlemler alacağız." ifadelerini kullandı.

'Sıfır vaka' politikasında geri adım

Koroanvirüs salgınını sona erdirmek isteyen Pekin yönetimi, "sıfır vaka" politikasından istediği sonucu alamadı.

Uzun bir süredir uygulanan sıkı tedbirlerde, protestoların ardından gevşemeye gidildi.

Karantina şartı kaldırıldı

8 Ocak'tan itibaren denizaşırı gezginlerin Çin'e vardıklarında artık karantinaya alınmayacağı ve Çinli sakinlerin seyahat etmesinin önünün açılacağı belirtilmişti.