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- Pekin, en sert koronavirüs testleriyle karşı karşıya
Pekin, en sert koronavirüs testleriyle karşı karşıya
- Haber Merkezi
- 22.11.2022 - 08:50
- Güncelleme : 22.11.2022 - 09:27
Çin, son günlerde koronavirüs salgını kaynaklı vakalarda artışlar yaşıyor.
Başkent Pekin'de cumartesi gününden bu yana 3 ölüm bildirilirken, ülkenin resmi ölü sayısı 5 bin 229'a çıktı.
Son ölümler, 21 milyondan fazla kişinin yaşadığı şehrin bazı kısımlarında karantinayı geri getirdi.
En karmaşık ve şiddetli durum
Yaşanan can kayıpları, ülkede uygulanan "sıfır vaka" politikasına rağmen devam ediyor.
BBC'nin haberine göre, Pekin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Müdür Yardımcısı Liu Xiaofeng, oluşan manzarayı kentte görülen "en karmaşık ve şiddetli durum" olarak nitelendirdi.
Pekin'e seyahat edenlere test uyarısı
Başkente seyahat edenler, ziyaretlerinin ilk üç günü için testler yapmak ve sonuçlar "temiz" çıkana kadar karantinada kalmak zorunda.
Yetkililerin çabalarına rağmen vakalar artmaya devam ederken, ülke genelinde milyonlarca insan da tecrit altında.
Vakalarda dikkat çeken artış
Pazar günü, nisan ayında ülkenin günlük enfeksiyon zirvesine yaklaşan 24 bin 730 yeni vaka kaydedildi.
Pekin'deki yetkililer, artan vakalarla birlikte "en sert koronavirüs testleriyle" karşı karşıya olduklarını söylüyor.