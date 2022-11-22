Pekin, en sert koronavirüs testleriyle karşı karşıya

Başkent yetkilileri, Pekin'de yaşananları 'en karmaşık ve şiddetli durum' olarak tanımlıyor.

Çin, son günlerde koronavirüs salgını kaynaklı vakalarda artışlar yaşıyor.

Başkent Pekin'de cumartesi gününden bu yana 3 ölüm bildirilirken, ülkenin resmi ölü sayısı 5 bin 229'a çıktı.

Son ölümler, 21 milyondan fazla kişinin yaşadığı şehrin bazı kısımlarında karantinayı geri getirdi.

En karmaşık ve şiddetli durum

Yaşanan can kayıpları, ülkede uygulanan "sıfır vaka" politikasına rağmen devam ediyor.

BBC'nin haberine göre, Pekin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Müdür Yardımcısı Liu Xiaofeng, oluşan manzarayı kentte görülen "en karmaşık ve şiddetli durum" olarak nitelendirdi.

Pekin'e seyahat edenlere test uyarısı

Başkente seyahat edenler, ziyaretlerinin ilk üç günü için testler yapmak ve sonuçlar "temiz" çıkana kadar karantinada kalmak zorunda.

Yetkililerin çabalarına rağmen vakalar artmaya devam ederken, ülke genelinde milyonlarca insan da tecrit altında.

Vakalarda dikkat çeken artış

Pazar günü, nisan ayında ülkenin günlük enfeksiyon zirvesine yaklaşan 24 bin 730 yeni vaka kaydedildi.

Pekin'deki yetkililer, artan vakalarla birlikte "en sert koronavirüs testleriyle" karşı karşıya olduklarını söylüyor.