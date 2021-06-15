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    Pekin'den NATO'ya 'Çin tehdidi' tepkisi

    Asya ülkesinin AB temsilciliği, sonuç bildirgesine ilişkin "NATO, Çin'in barışçıl gelişimine iftira atıyor" dedi.
    • REUTERS
    • 15.06.2021 - 09:31
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 09:39
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    Pekin'den NATO'ya 'Çin tehdidi' tepkisi

    NATO liderleri, Brüksel'deki toplantıda Çin'e karşı ortak tavır sergiledi.

    NATO Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde "Çin'in davranışları sisteme meydan okuyor." denildi.

    "Çin'in hırsları ve iddialı davranışları, kurallara dayalı uluslararası düzene ve ittifak güvenliği ile ilgili alanlara sistemik meydan okumalar sunuyor." ifadesi kullanıldı.

    "ÇİN TEHDİDİ TEORİSİNİ ABARTMAYIN"

    Bildirgenin ardından Çin'in Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) temsilciliği, NATO'yu "Çin tehdidi teorisini" abartmayı bırakmaya çağırdı.

    Açıklamada, "NATO, Çin'in barışçıl gelişimine 'iftira attı', uluslararası durumu yanlış değerlendirdi ve 'Soğuk Savaş zihniyeti'ne işaret etti." görüşü paylaşıldı.

    Pekin den NATO ya Çin tehdidi tepkisi #1

    "KAYITSIZ KALMAYACAĞIZ"

    Çin'in, her zaman "barışçıl kalkınmaya" bağlı olduğu bildirildi.

    Açıklamanın devamında, "Kimseye 'sistemik meydan okuma' yapmayacağız, ancak biri bize sistemik meydan okuma yapmak isterse, kayıtsız kalmayacağız." denildi.

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