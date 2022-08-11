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    Pelosi: Çin’in Tayvan üzerindeki baskısını normalleştirmesine izin veremeyiz

    ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Tayvan ziyaretinin ardından Çin’in düzenlediği askeri tatbikatlar hakkında açıklamalarda bulundu.
    • 11.08.2022 - 01:09
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    Pelosi: Çin’in Tayvan üzerindeki baskısını normalleştirmesine izin veremeyiz

    ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti, Çin ile ABD arasında gerilim yaşanmasına sebep oldu.

    Pelosi'nin ziyareti Asya'da gerilimi tırmandırırken Çin, yaşanan bu duruma sert bir şekilde tepki gösterdi.

    Öte yandan Nancy Pelosi, Tayvan ziyaretinin ardından bugün düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

    "Çin'in Tayvan'ı izole edemeyeceğini söylemek için Tayvan'a gittik"

    ABD Temsilciler Meclisi Başkanı yaptığı konuşmada, "Oraya Tayvan'ı övmek için gittik. Çin'in Tayvan'ı izole edemeyeceğini söylemek ve dostluğumuzu göstermek için Tayvan'a gittik." dedi.

    Pelosi: Çin’in Tayvan üzerindeki baskısını normalleştirmesine izin veremeyiz #1

    Çin'in kendisine yaptırım uyguladığını açıklaması hakkındaki soruya güldü

    Nancy Pelosi ayrıca, Çin’in Tayvan çevresinde düzenlediği askeri tatbikatlara atıfta bulunarak, "Çin'de gördüğümüz şey, Tayvan’a yönelik baskıların normalleştirilmeye çalışıldığı. Bunun olmasına izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.

    Pelosi basın toplantısında, Çin'in kendisine ve ailesine yaptırım uyguladığını açıklaması hakkındaki bir soruya gülerek, "Kimin umurunda? Bu benim için tesadüfi, hiçbir ilgisi yok." şeklinde cevap verdi.

    Pelosi: Çin’in Tayvan üzerindeki baskısını normalleştirmesine izin veremeyiz #2

    Çin askeri tatbikatları sonlardırdığını duyurmuştu

    Çin bugün yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta ABD Temsilciler Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından başlattığı askeri tatbikatları sonlandırdıklarını duyurmuştu.

    Pelosi: Çin’in Tayvan üzerindeki baskısını normalleştirmesine izin veremeyiz #3

    Tatbikatlar büyük tepki çekmişti

    İHA'nın haberine göre; Çin’in Tayvan çevresinde düzenlediği tatbikatlar bazı ülkeler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

    ABD, Çin'in ABD Büyükelçisi Qin Gang'i Çin'in eylemlerini kınamak için Beyaz Saray'a çağırmıştı.

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Çin'in, Pelosi'nin ziyaretine tepkisinin "açıkça kışkırtıcı" olduğunu ifade etmişti.

    Pelosi: Çin’in Tayvan üzerindeki baskısını normalleştirmesine izin veremeyiz #4


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