Pelosi: Çin’in Tayvan üzerindeki baskısını normalleştirmesine izin veremeyiz

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Tayvan ziyaretinin ardından Çin’in düzenlediği askeri tatbikatlar hakkında açıklamalarda bulundu.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti, Çin ile ABD arasında gerilim yaşanmasına sebep oldu.

Pelosi'nin ziyareti Asya'da gerilimi tırmandırırken Çin, yaşanan bu duruma sert bir şekilde tepki gösterdi.

Öte yandan Nancy Pelosi, Tayvan ziyaretinin ardından bugün düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

"Çin'in Tayvan'ı izole edemeyeceğini söylemek için Tayvan'a gittik"



ABD Temsilciler Meclisi Başkanı yaptığı konuşmada, "Oraya Tayvan'ı övmek için gittik. Çin'in Tayvan'ı izole edemeyeceğini söylemek ve dostluğumuzu göstermek için Tayvan'a gittik." dedi.

Çin'in kendisine yaptırım uyguladığını açıklaması hakkındaki soruya güldü

Nancy Pelosi ayrıca, Çin’in Tayvan çevresinde düzenlediği askeri tatbikatlara atıfta bulunarak, "Çin'de gördüğümüz şey, Tayvan’a yönelik baskıların normalleştirilmeye çalışıldığı. Bunun olmasına izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.

Pelosi basın toplantısında, Çin'in kendisine ve ailesine yaptırım uyguladığını açıklaması hakkındaki bir soruya gülerek, "Kimin umurunda? Bu benim için tesadüfi, hiçbir ilgisi yok." şeklinde cevap verdi.





Çin askeri tatbikatları sonlardırdığını duyurmuştu

Çin bugün yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta ABD Temsilciler Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından başlattığı askeri tatbikatları sonlandırdıklarını duyurmuştu.





Tatbikatlar büyük tepki çekmişti

İHA'nın haberine göre; Çin’in Tayvan çevresinde düzenlediği tatbikatlar bazı ülkeler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

ABD, Çin'in ABD Büyükelçisi Qin Gang'i Çin'in eylemlerini kınamak için Beyaz Saray'a çağırmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Çin'in, Pelosi'nin ziyaretine tepkisinin "açıkça kışkırtıcı" olduğunu ifade etmişti.



