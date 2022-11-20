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    Pençe-Kılıç Operasyonu, Türkiye karşıtı lobileri harekete geçirdi

    Pençe-Kılıç Operasyonu, Türkiye karşıtı lobileri harekete geçirdi

    Sınır ötesine yönelik hava harekatı, terör örgütü yandaşlarını ve onların destekçilerini rahatsız etti. Paylaşılan mesajlarda Beyaz Saray'a çağrı yapılırken, Türk ürünlerine boykot istendi.
    • Haber Merkezi
    • 20.11.2022 - 10:29
    • Güncelleme : 20.11.2022 - 11:28
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    Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin kullandığı inler ateş altına alındı.

    Milli Savunma Bakanlığı, bu kapsamda Pençe-Kılıç Hava Harekatı icra edildiğini duyurdu.

    Türkiye karşıtları, terör hedeflerine yönelik nokta atışı operasyonlar sonrası harekete geçti.

    Türkiye karşıtı çevreleri rahatsız eden operasyon

    Terör örgütü PKK/YPG sempatizanları, Türkiye'yi boykot etmek üzere sosyal medyada organize olmaya çalıştı. Bu çabalara, Amerika Ermeni Ulusal Komitesi'nin (ANCA) de dahil olduğu görüldü.

    Türkiye'yi karalama kampanyasında Kongre'ye yapılan çağrıda, Ankara'ya F-16 savaş uçağı tedarikinin durdurulması istenirken, "Türkiye'ye jetlere hayır" denildi.

    Türk ürünlerine boykot çağrısı

    Öte yandan yine sosyal medyada yapılan çağrılarda, Türk ürünlerinin boykot edilmesi istendi. "Türkiye'ye boykot", "Türk ürünlerine boykot" gibi ifadeler kullanılarak, Türkiye'nin bölgede "tehdit" oluşturduğu öne sürüldü.

    Biden yönetimine seslendiler

    Bu arada Ankara karşıtı çevrelerce yapılan paylaşımı alıntılayan ANCA, "Kürt kardeşlerimizin yanındayız." ifadesini kullandı.

    Başka bir mesajda, ABD Başkanı Joe Biden'a çağrı yapılarak, düzenlenen askeri harekattan NATO üyesi Türkiye'nin sorumlu tutulması talep edildi.

    Yunan lobilerinin de paylaşımlarıyla karalama kampanyasına destek verdiği görüldü.

    Pençe-Kılıç Operasyonu, Türkiye karşıtı lobileri harekete geçirdi #1

    Pençe-Kılıç Operasyonu, Türkiye karşıtı lobileri harekete geçirdi #2

    Pençe-Kılıç Operasyonu, Türkiye karşıtı lobileri harekete geçirdi #3

    Suriye ve Irak'ta terör hedefleri ateş altında ViDEO


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