Pençe-Kılıç Operasyonu, Yunanistan'da yankı uyandırdı

Yunan basınından gazete ve televizyonlar, operasyonun 'Atina'ya mesaj' olduğunu yazdı. Konuyla ilgili haberlerde, Erdoğan'ın harekat emrini verdiği anlar paylaşıldı.

Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki terör hedeflerine yönelik Pençe-Kılıç Operayonu, dünya kamuoyu tarafından yakından izleniyor.

Hava harekatına dair gelişmeler, Yunan basınında da geniş yankı uyandırdı.

Ethnos gazetesi, "Suriye'deki askeri operasyon, Yunanistan'a mesaj veriyor" başlığını kullandı.

Ethnos: Yunanistan'a mesaj

Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye ve Irak'a operasyon emri vermesinden kısa bir süre sonra, bunun bazıları tarafından "Yunanistan'a da bir mesaj" olduğu şeklinde yorumlandığı kaydedildi.

Suriye ve Irak'taki operasyon emrinin bugün erken saatlerde, Endonezya'dan dönen Erdoğan tarafından verildiği anımsatıldı.

Erdoğan'ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a talimatlarını ilettiği anlara dair paylaşılan videodan bahsedildi.

Skai: Erdoğan'ın yeşil ışık yaktığı an

Haberinde Erdoğan'ın Pençe-Kılıç Hava Harekatı için düğmeye basılmasını istediği anları paylaşan Skai televizyonu, "Erdoğan'ın yeşil ışık yaktığı an" dedi.

Konuya ilişkin, "Ankara, bu sabah Irak ve Suriye'nin kuzeyinde Pençe-Kılıç hava operasyonunun başladığını resmen duyurdu." ifadesi kullanıldı.

Proto Thema: Gece bombalama emri verildi

"Erdoğan, Suriye'yi gece bombalama emri verdi" diyen Proto Thema, Hulusi Akar'ın operasyonun başlatılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gittiğini aktardı.

Operasyonun başlatılmasına ilişkin ayrıntılar aktarılırken, "Erdoğan, Endonezya'dan dönerken emri verdi. Türk Cumhurbaşkanı, masanın başında tek başına oturdu ve kendisine planı anlatan Hulusi Akar'ı dikkatle dinledi. Akar, güvenlik nedeniyle bulanıklaştırılan haritada operasyonun detaylarını gösterdi." notu paylaşıldı.

Ta Nea: Bir gece ansızın...

Ta Nea, askeri harekat konusunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Bir gece ansızın... Hesap vakti!" şeklindeki mesajını okurlarına duyurdu.

Çavuşoğlu'nun, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne desteğini ifade etmek için Twitter paylaşımına Türk bayrağı simgesi eklediği kaydedildi.

ERT: Hava harekatı başladı

ERT televizyonu, "Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'ye hava harekatı başlattığını duyurdu" dediği haberinde, operasyonun "Pençe-Kılıç" adını aldığını ifade etti.

Bakanlığın, "Uçaklar üslerinden havalandı, hava harekatı başladı." açıklamasına yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekat emrini verdiği an ViDEO