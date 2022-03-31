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    Penelope Cruz’un Oscar elbisesi, 680 saatte yapıldı

    Filmiyle “En İyi Kadın Oyuncu” ödülüne aday olan İspanyol oyuncu Penelope Cruz, geceye Chanel imzalı bir elbise ile katıldı. Oyuncunun elbisesinin yapımının 680 saat sürdüğü ortaya çıktı.
    • REUTERS
    • 31.03.2022 - 17:16
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 18:04
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    Penelope Cruz’un Oscar elbisesi, 680 saatte yapıldı

    94’üncüsü düzenlenen olaylı 2022 Oscar Ödülleri töreni, hala dünya gündemindeki yerini koruyor…

    Will Smith'in tokat hadisesiyle gölgelenen Oscar, yine de kırmızı halıyı hafızalardan silemedi.

    Ünlü kadınlar, tasarımlarıyla Hollywood ihtişamını en iyi şekilde yansıtmayı başardı.

    SADE VE ÇOK ŞIK

    Gecede “Paralel Anneler” filmiyle "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü adaylığı olan oyuncu Penelope Cruz, "Being the Ricardos" filmiyle "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne aday olan eşi Javier Bardem ile kırmızı halıya katıldı.

    İspanyol oyuncu, kırmızı halıda marka elçisi olduğu Chanel tasarımı siyah bir elbise tercih etti.

    Cruz’un sade ve şık tercihi çok beğenildi.

    Penelope Cruz’un Oscar elbisesi, 680 saatte yapıldı #1

    YAPIMI 680 SAAT SÜRDÜ

    Boyun kısmındaki detaylarıyla öne çıkan halter kesim elbisenin, ilginç hikayesi de ortaya çıktı.

    Buna göre elbisenin yapımının tam olarak 680 saat sürdüğü öğrenildi.

    Penelope Cruz’un Oscar elbisesi, 680 saatte yapıldı #2

    8 BİNİ AŞKIN İŞLEME

    2020 Sonbahar/Kış Haute Coute koleksiyonundan ilhamla tasarlanan elbisede, 8 bini aşkın işleme detayının bulunduğu belirtildi.

    Oyuncu, elbisesini Chanel imzalı topuklu ayakkabılar ve mücevherler ile tamamladı.

    Penelope Cruz’un Oscar elbisesi, 680 saatte yapıldı #3

    Penelope Cruz’un Oscar elbisesi, 680 saatte yapıldı #4

    Penelope Cruz’un Oscar elbisesi, 680 saatte yapıldı #5

    Penelope Cruz’un Oscar elbisesi, 680 saatte yapıldı #6


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