Pentagon, ABD ordusunda görevli eşcinsel binbaşının fotoğrafını paylaştı Pentagon resmi hesabından, ABD ordusunda görevli eşcinsel Binbaşı Rachel Jones’ın fotoğrafı paylaşıldı. ABD ordusuna eşcinsellerin girmesi Trump tarafındna yasaklanmıştı. Ancak Biden, Beyaz Saray'da eşcinselleri ağırlayarak yönetim olarak destek verdiklerini duyurdu.

Eşcinsellerin aile varlığını tehdit etmesine bazı ülkeler sert tepki gösterirken, bazıları ise kucaklayıcı bir tavır sergiliyor.

Bu sapkınlığa sert tepki gösterenler arasında Türkiye ve Rusya gibi önemli ülkeler geliyor.

Ancak ABD yönetimi, eşcinsellere karşı kucaklayıcı ve kabullenici bir tavır sergiliyor.

Eski ABD Başkanı Trump, bu konuda bir takım yasaklar getirmişti.

Ancak Joe Biden, sergilediği tavırla Trump'ın getirdiği yasakları da yıkmış oldu.

Bu sapkınlık, ABD ordusunun içerisine kadar sızmış durumda. Pentagon'un resmi Twitter sayfasından eşcinsel binbaşının fotoğrafı yayınladı.

Resmi sayfadan eşcinsel binbaşı paylaşımı

Pentagon resmi hesabından, ABD ordusunda görevli eşcinsel Binbaşı Rachel Jones’ın fotoğrafı paylaşıldı.

Pentagon paylaştığı gönderiye ise "Binbaşı Rachel Jones, transseksüel bir kadın olarak ortaya çıktıktan sonra teselli buldu. Depresyon ve intihar düşünceleriyle savaşmaktan özgünlüğü kucaklamaya uzanan yolculuğu hepimize ilham veriyor." notunu düştü.

Trump'ıun yasağı rafa kalktı, eşcinsel askerler arttı

Fotoğrafın paylaşılması Twitter üzerinden de gündem oldu. ABD'nin eski başkanı Donald Trump görevde olduğu dönem, "Başkan Trump, transseksüel bireylerin asker olabilmelerine imkan sağlayan önceki talimatını iptal etti.

Böylelikle (ABD Savunma Bakanı Jim) Mattis'in yeni bir düzenleme yapmasına imkan sağlanacaktır." açıklaması ile yasağı duyurmuştu.

Biden'ın kucaklayıcı tavrının ardından ise orduda bu yasak delinmiş oldu.

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Joe Biden, eşcinselleri Beyaz Saray'da ağırladı

Bu sapkınlığa kucak açan Joe Biden, Beyaz Saray'da bir tören düzenledi ve eşcinselleri burada ağırladı.

Biden yaptığı bazı açıklamalar ile de bu sapkınlığı sonuna kadar savunduğunu gösterdi.