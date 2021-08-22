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    Pentagon: Afganistan'dan 17 bin kişiyi tahliye ettik

    Pentagon: Afganistan'dan 17 bin kişiyi tahliye ettik

    ABD Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz hafta Afganistan’dan 2 bin 500’ü ABD vatandaşı olmak üzere 17 bin kişinin tahliye edildiğini duyurdu.
    • İHA
    • 22.08.2021 - 03:20
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    Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından başkent Kabil’den tahliyeler devam ederken, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby ve ABD’li Tümgeneral William Taylor Afganistan’daki son gelişmelere ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

    Taylor, ABD ordusunun Afganistan’dan tahliyeleri hızlandırdığını ve 14 Ağustos’tan bu yana 2 bin 500’ü ABD vatandaşı olmak üzere 17 bin kişinin tahliye edildiğini duyurdu. Taylor, son 24 saat içinde de Kabil Havaalanı’ndan 3 bin 800 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

    Joe Biden: Afganistan'daki tahliye süreci devam ediyor-Video

    Pentagon: Afganistan dan 17 bin kişiyi tahliye ettik #1

    "ZAMAN VE MEKANA KARŞI SAVAŞIYORUZ"

    Pentagon Sözcüsü Kirby ise Afganistan’da kalan kaç ABD vatandaşı olduğu konusunda net bilgiye sahip olmadıklarını belirterek, “Zaman ve mekana karşı savaşıyoruz. Şu anda içinde bulunduğumuz yarış bu ve bunu mümkün olduğunca hızlı ve güvenli bir şekilde yapmaya çalışıyoruz” dedi.

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    Pentagon: Afganistan dan 17 bin kişiyi tahliye ettik #2

    "GÜVENLİK DURUMU DEĞİŞKEN"

    Kabil’deki güvenlik durumunu “dinamik” olarak nitelendiren Kirby, ABD’nin amacının, "mümkün olduğunca çok kişiyi olabildiğince hızlı bir şekilde Afganistan'dan tahliye etmek" olduğunu söyledi.

    Pentagon: Afganistan dan 17 bin kişiyi tahliye ettik #3

    Pentagon: Afganistan dan 17 bin kişiyi tahliye ettik #4

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