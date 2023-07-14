Pentagon duyurdu: Misket bombaları Ukrayna’ya teslim edildi ABD Savunma Bakanlığı Müşterek Kurmay Operasyon Direktörü Korgeneral Douglas Sims, ABD'ye ait misket bombalarının Ukrayna’ya gönderildiğini açıkladı.

İHA

Misket bombaları yere temas etmeden önce havada açılarak çok sayıda küçük bomba parçacığı bırakıyor.

Sadece hedeflendiği alanı değil, büyük bir alanda tahribat bırakan bombalar, çatışma bölgesine yakın sivillere de zarar verebiliyor.

Misket bombaları 2008’de, 120’den fazla ülkede yasaklandı.

ABD, Ukrayna'ya misket bombalarını gönderdi

ABD Başkanı Joe Biden’a diğer batılı liderler tarafından, Ukrayna ordusuna söz konusu mühimmatın sağlanmaması için talepte bulunulsa da, ABD bu yardımı gerçekleştirdi.

Kiev yönetimi, Rusya ordusuna karşı avantaj kazanmak için uzun zamandır misket bombaları talep ediyordu.

Pentagon Müşterek Kurmay Operasyon Direktörü Korgeneral Douglas Sims, gerçekleştirdiği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Misket bombaları şu anda Ukrayna’da"

Korgeneral Sims, bir gazetecinin misket bombalarının Ukrayna'ya teslim edilip edilmediğine yönelik sorusuna, "Misket bombaları şu anda Ukrayna’da." şeklinde yanıt verdi.

"Bazılarının daha önce üçüncü bir ülke tarafından sağlandığını biliyoruz"

Başka bir gazetecinin "Ukrayna'ya ulaştığını söylediğiniz misket bombaları, ABD DPICM'leri mi yoksa müttefiklerin misket bombaları mı?" sorusuna ise Sims şu cevabı verdi: