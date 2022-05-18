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    Pentagon hazırladı: ABD'nin Afganistan'daki başarısızlığının raporu

    Hazırlanan raporda, ABD güçlerinin Afganistan’dan çekilmesinin ordunun Taliban’a karşı mücadeleyi kaybetmesinde önemli bir etken olduğu belirtildi.
    • 18.05.2022 - 10:54
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 11:27
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    Pentagon hazırladı: ABD'nin Afganistan'daki başarısızlığının raporu

    ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde 2021'de uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilmesiyle başlayan sürecin ardından başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos 2021'de Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi sonrası kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almıştı.

    ABD, 31 Ağustos 2021'de Afganistan'dan çekilme sürecini tamamlamıştı.

    Pentagon'un üst düzey yetkilileri Afganistan'la ilgili rapor hazırladı

    Yaşanan bu gelişmelerin ardından Pentagon üst düzey yetkililerince hazırlanan ve ABD Kongresine sunulan SIGAR raporunda, Afgan ordusunun yenik düşmesinde çekilme sürecinin etkisine dikkat çekildi.

    Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın 2020'de Taliban ile uluslararası güçlerin Afganistan’dan çekilmesine ilişkin anlaşmaya varmasının, Afgan ordusunda "ciddi moral kaybına" yol açtığı ifade edildi.

    Raporda, birçok Afgan’ın ABD’nin Taliban ile vardığı anlaşmayı "kötü niyetli bir eylem olarak gördüğü ve ABD’nin hızlı bir şekilde çekilmek için Afganistan’ı düşmana teslim ettiğine" inandığı kaydedildi.

    Pentagon hazırladı: ABD nin Afganistan daki başarısızlığının raporu #1

    ABD istihbaratı, Afgan hükümetinin hızlı bir şekilde çökeceğini öngöremedi

    ABD’nin önde gelen savunma yetkililerinin hükümete yaklaşık 2 bin 500 ABD askerinin Afganistan’da bırakılması yönünde tavsiye verdiği ancak söz konusu planın uygulamaya konmadığı bildirildi.

    ABD istihbaratının, Afgan hükümetinin hızlı bir şekilde çökeceğini öngöremediği vurgulanan raporda, ABD’nin Afganistan ordusuna kaynak sağlamada ve askerleri eğitmede de başarılı olamadığı belirtildi.

    AA'nın aktardığına göre raporda, Afgan ordusunun büyük oranda ABD teknolojisine bağımlı hale getirilmesinin de olumsuz sonuçlarına işaret edildi.

    Pentagon hazırladı: ABD nin Afganistan daki başarısızlığının raporu #2


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