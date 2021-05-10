Euro
10.1216
0.83%
Dolar
8.2979
0.31%
Altın
489.44
0.19%
Borsa
1.453
-0.56%
Bitcoin
464.386
-4.25%
EXEN Coin
34.40
-2.07%
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C
    Pentagon, İsrail şiddetine ilişkin soruları cevaplamadı

    Pentagon, İsrail şiddetine ilişkin soruları cevaplamadı

    ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Gazze'den İsrail'e roket fırlatılmasını "kabul edilemez" olarak nitelerken, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı şiddet sorularını yanıtlamadı.
    • AA
    • 10.05.2021 - 22:44
    • Güncelleme : 11.05.2021 - 00:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'yı basarak Filistinli sivillere karşı başlattığı şiddet tırmanmaya devam ederken, ABD yönetimi bu şiddet olaylarını görmemeyi tercih ediyor.

    "GAZZE'DEN İSRAİL'E YAPILAN SALDIRI KABUL EDİLEMEZ, İŞ BİRLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ"

    Günlük basın toplantısında Kiby, Gazze'den İsrail'e fırlatılan roketlere ilişkin "Bugün Gazze'den İsrail'e yapılan roket saldırısı kabul edilemez. İsrail kendini savunma hakkına sahiptir. Burada da bakanlık olarak İsrail'in kendini savunma ve koruma konusundaki ihtiyaçları konusunda iş birliği yapmaya hazırız." dedi.

    İsrailliler Mescid-i Aksa'nın avlusunda çıkan yangını sevinçle izledi-Video

    Pentagon, İsrail şiddetine ilişkin soruları cevaplamadı #1

    İSRAİL'İN FİLİSTİNLİLERE UYGULADIĞI AŞIRI GÜÇ SORULDU

    Bir gazetecinin "İsrail'in Kudüs'te silahsız Filistinlilere karşı aşırı güç kullanmasından endişeli misiniz?" sorusuna ise Kirby şu yanıtı verdi:

    Pentagon, İsrail şiddetine ilişkin soruları cevaplamadı #2

    "BU SORUNUN İSRAİL'E SORULMASININ DAHA İYİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

    "Bu sorunun İsrail'e sorulmasının daha iyi olacağını düşünüyorum. Açıkçası masumların öldürüldüğünü görmek istemiyoruz. Kimse şu şiddet seviyesini görmek istemiyor ancak (daha önce) verdiğim yanıtta da söylediğim gibi bu roket saldırıları kabul edilemez. İsrail kendini savunma hakkına sahip."

    Pentagon, İsrail şiddetine ilişkin soruları cevaplamadı #3

    Pentagon, İsrail şiddetine ilişkin soruları cevaplamadı #4

    Pentagon, İsrail şiddetine ilişkin soruları cevaplamadı #5

    Pentagon, İsrail şiddetine ilişkin soruları cevaplamadı #6

    Pentagon, İsrail şiddetine ilişkin soruları cevaplamadı #7

    Pentagon, İsrail şiddetine ilişkin soruları cevaplamadı #8

    Pentagon, İsrail şiddetine ilişkin soruları cevaplamadı #9

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir