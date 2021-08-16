Pentagon: Kabil Havalimanı'nda tüm uçuşlar durduruldu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Kabil Havalimanı'nda tüm askeri ve sivil uçuşların durdurulduğunu bildirdi.

Afganistan'da Taliban'ın ilerleyişi devam ederken, ülkeden kaçmak isteyen siviller Kabil Havalimanı'nda kaosa neden oldu.

SİVİLLER, UÇUŞLARI ENGELLİYORDU

Birçok ülke tarafından tahliye operasyonlarının yürütüldüğü havaalanında sivillerin pistleri işgal etmesi nedeniyle uçuşları engellediği belirtildi.

PENTAGON SÖZCÜSÜ: ASKERİ VE SİVİL UÇUŞLAR DURDURULDU

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby yaptığı açıklamada, Kabil Havaalanında tüm askeri ve sivil uçuşların durdurulduğunu bildirerek, "ABD askeri güçleri, bölgeyi insanlardan temizlemek için Türk ve diğer uluslararası güçler ile çalışıyor. Bunun ne kadar süreceğini bilmiyoruz" dedi.

HAVAALANINDA 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tahliye operasyonlarının yürütüldüğü Kabil Havaalanı'ndaki tahliyeler sırasında 7 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin silahla vurularak mı yoksa izdihamda mı hayatını kaybettiği henüz netlik kazanmazken, bazı kaynaklar ise uçaklar havalandığı sırada uçaklara binmek için kanatlara ve iniş takımlarına asılanların uçaktan düştüğünü aktardı.

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