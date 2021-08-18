Pentagon: Kabil yakınlarında 5 - 10 bin Amerikalının olduğunu tahmin ediyoruz

Pentagon: Kabil yakınlarında 5 - 10 bin Amerikalının olduğunu tahmin ediyoruz

Sözcü Kirby, başkent civarında bulunan Amerikan vatandaşlarının sayısına değindi. Kirby, uçuş işlemleri için havalimanına gidilmesi yönünde çağrı yaptı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Taliban'ın ardından Kabil'de yaşanan olağanüstü hareketliliğe ilişkin açıklama yaptı.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, başkent yakınlarında binlerce Amerikalının bulunduğunu düşündüklerini söyledi.

KABİL YAKINLARINDAKİ AMERİKALILARIN SAYISI

CNN televizyonuna konuşan Kirby, "Kesinlikle binlerce Amerikalı olduğunu düşünüyoruz. Kesin bir sayımız yok. Kabil yakınlarında en iyi tahminin 5 ila 10 bin arasında olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Kirby, Dışişleri Bakanlığı'nın Amerikalılara sıraya girip havalimanına nasıl gidecekleri konusunda tavsiyede bulunan bir mesaj yayınladığını belirtti.

HAVALİMANINA GİDİN ÇAĞRISI

Afganistan'da bekleyen tüm Amerikalıları başkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına yönlendiren Sözcü, "Uçuş işlemlerini yaptırmak için havalimanına hareket etmeye başlayabilirler." dedi.

Pentagon Sözcüsü daha önce, Kabil'den tahliyelerin 31 Ağustos'a kadar süreceğini bildirmişti.

GERİ ÇEKİLME SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde, bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı. Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

TALİBAN'IN HIZLI İLERLEYİŞİ

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.