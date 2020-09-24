Pentagon, koronavirüs desteğini silah ve çelik yeleğe harcamış

ABD Savunma Bakanlığı'nın koronavirüsün yayılmasına karşı koymak için 1 milyar dolar aldığı, ancak bu meblağı silah ve çelik yelek satın almak için kullandığı öğrenildi.

Pentagon Koronavirus Yardım, Destek ve Ekonomik Güvenlik (CARES) Yasası çerçevesinde sağlanan teşvik paketi uyarınca koronavirüsün yayılmasına karşı koymak için 1 milyar dolar aldı, ancak bu meblağı silah ve çelik yelek satın almak için kullandı.

JET MOTORU, İHA, ÜNİFORMA VE TAKİP EKİPMANI

Amerikan Washington Post gazetesinin haberine göre, Pentagon ayrıca jet motor, insansız hava araçları (İHA), bayram üniformaları ve takip ekipmanları satın aldı.

ALAKASIZ YÜZMİLYONLARCA DOLAR

Haberde, savunma yüklenicilerinin koronavirüs ile mücadele ile alakası olmayan amaçlar için ‘vakıftan yüz milyonlarca dolar’ aldıkları ileri sürüldü.

Rolls-Royce ve ArcelorMittal şirketlerinin ‘gemi yapım endüstrisini desteklemek’ için yaklaşık 183 milyon dolar aldıkları, ayrıca uzayda keşif için on milyonlarca dolar daha harcadıkları belirtilen haberde, askeri üniforma tedarikçisi olan American Woolen Company'nin de 2 milyon dolar aldığı ifade edildi.

"KORONAVİRÜS KALKANI"

Tüm bunların yanı sıra bazı firmaların sadece Pentagon'dan para almakla kalmayıp, aynı zamanda ABD'nin koronavirüs salgınından etkilenen KOBİ’lere yardım etmek için milyarlarca dolar ayırdığı bordro koruma programına da girdi.

Pentagon Sözcüsü Jessica Maxwell, CARES Yasası paketinde tüm alınan paraları sadece tıbbi kaynaklara harcama şartı olmadığını açıkladı. Maxwell’in bu açıklamasına rağmen Demokratik Parti üyeleri şimdiden acil bir soruşturma talep etti.

ABD'DE KORONAVİRÜS VAKALARI

Koronavirüs salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdüren ABD’de ölenlerin sayısı 200 bin kişiyi aştı, ülkenin neredeyse 30 eyaletinde yeni vakalarda hızlı bir artış görülüyor. En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında 6.9 milyondan fazla vaka ile birinci olan ABD’de 2.6 milyon kişi ise hastalığı yenmeyi başarmış bulunuyor.