Pentagon: Ordu içinde cinsel istismar vakası azaldı

ABD Savunma Bakanlığı, cinsel taciz vakalarının son iki yılda azaldığını bildirdi.

ABD ordusunda yaşanan cinsel vakalara ilişkin Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) açıklama geldi.

Pentagon, ABD Deniz ve Hava Akademileri'nde bildirilen cinsel istismar vakası sayılarının son iki yılda 20 vaka azalarak, 129'a düştüğünü kaydetti.

AZALMANIN NEDENİ KORONAVİRÜS

Açıklamada, düşüşün koronavirüs pandemisi nedeniyle yüz yüze eğitimin askıya alınmasından kaynaklandığı ifade edildi.

Pentagon, 2004'ten bu yana cinsel taciz vakalarını azaltmak ve cinsel tacize maruz kalan personelin ihbarda bulunmasını teşvik etmek için bir dizi program ve düzenleme oluşturdu ancak buna rağmen cinsel taciz olaylarının artması dikkati çekti.