Pentagon sivillere düzenlenen saldırıyı incelemeye aldı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, 2 yıl önce Suriye'de sivil gruba düzenlenen saldırının incelemeye alındığını açıkladı.

ABD'de New York Times gazetesinin geçtiğimiz aylardaortaya attığı haber, ülke gündeminde bomba etkisi yaratmıştı.

ABD ORDUSUNUN, SURİYE'DE 70 KİŞİLİK SİVİL GRUBU ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Times'ın haberinden sonra ABD’nin 2019 yılında, Suriye’de DEAŞ’e karşı savaştığı sırada, kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 70 kişilik sivil bir gruba hava saldırısı düzenlediği ortaya çıktı.

SALDIRIYA YÖNELİK İNCELEME BAŞLATILDI

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, 18 Mart 2019'da Suriye'nin Baghuz kasabasında düzenlenen, sivillerin öldürüldüğü hava saldırısına yönelik inceleme talimatı verdiğini açıkladı.

"BAKAN TALİMAT VERDİ"

Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Kirby, "Bakan Austin, 18 Mart 2019'da Suriye'nin Baghuz kasabasındaki sivil kayıplarına yönelik inceleme talimatı verdi. İnceleme, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Michael Garrett tarafından yönetilecek" ifadelerini kullandı.

İNCELEMENİN 90 GÜNDE TAMAMLANACAĞI BELİRTİLDİ

ABD'li generalin, olayla ilgili mevcut raporların yanı sıra olayla ilgili koşullar ve detayları inceleyeceğini belirten Kirby, Garrett'ın, incelemeyi 90 günde tamamlayacağını belirtti.

Kirby, "İnceleme, sivil kayıpları, saldırının savaş hukukuna uygunluğunu, saldırıya ilişkin kayıtların toplanması ve saklanma prosedürlerini, eski saldırılarda sivil kayıp riskini azaltma önlemlerinin kullanılıp kullanılmadığını, hesap verebilirlik önlemleri ve son olarak yetki prosedürlerinin yerinde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin konuları irdeleyecek" değerlendirmesinde bulundu.