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- Pentagon: Suriye'de bir ABD askeri öldü
Pentagon: Suriye'de bir ABD askeri öldü
25 yaşındaki Amerikalı askerin bulunduğu araç, keşif faaliyetleri sırasında devrildi.
- AA
- 23.07.2020 - 17:44
- Güncelleme : 23.07.2020 - 17:44
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye'nin doğusunda bir askeri aracın devrilmesi sonucu bir ABD askerinin öldüğünü duyurdu.
Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ'a karşı operasyonlar yürüten Doğal Kararlılık Operasyonları Birleşik Görev Gücünde (CJTF-OIR) görevli bir askerin hayatını kaybettiği belirtildi.
DEVRİLEN ARAÇTA ÖLDÜ
Açıklamada, "Utah doğumlu 25 yaşındaki Astsubay Bryan Cooper Mount, Suriye'nin doğusundaki keşif operasyonları esnasında askeri aracın devrilmesi sonucu 21 Temmuz'da yaşamını yitirdi." ifadesine yer verildi.