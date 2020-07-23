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    Pentagon: Suriye'de bir ABD askeri öldü

    25 yaşındaki Amerikalı askerin bulunduğu araç, keşif faaliyetleri sırasında devrildi.
    • AA
    • 23.07.2020 - 17:44
    • Güncelleme : 23.07.2020 - 17:44
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    Pentagon: Suriye'de bir ABD askeri öldü

    ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye'nin doğusunda bir askeri aracın devrilmesi sonucu bir ABD askerinin öldüğünü duyurdu.

    Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ'a karşı operasyonlar yürüten Doğal Kararlılık Operasyonları Birleşik Görev Gücünde (CJTF-OIR) görevli bir askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

    DEVRİLEN ARAÇTA ÖLDÜ

    Açıklamada, "Utah doğumlu 25 yaşındaki Astsubay Bryan Cooper Mount, Suriye'nin doğusundaki keşif operasyonları esnasında askeri aracın devrilmesi sonucu 21 Temmuz'da yaşamını yitirdi." ifadesine yer verildi.

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