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    Pentagon: Suriye'deki gelişmeleri izliyoruz

    Pentagon: Suriye'deki gelişmeleri izliyoruz

    ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Suriye'deki gelişmeleri izlediklerini belirterek, gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu.
    • 23.11.2022 - 01:09
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 01:09
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    ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

    Türkiye’nin PKK/YPG terör örgütüne yönelik Pençe-Kılıç Harekatı ve PKK/YPG’nin saldırılarına ilişkin sorulara yanıt veren Singh, Suriye'de olanları izlediklerini belirtti.

    "Tarafların gerilimi düşürmesi çağrısında bulunuyoruz"

    "Bakanlık olarak her boyutu ile tüm tarafların gerilimi düşürmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullanan Singh, bölgedeki tüm tarafların her türlü saldırısının DEAŞ ile mücadeleyi etkilediğini iddia etti.

    Singh, ABD’nin bölgedeki konuşlanmasını değiştirmediğini kaydetti.

    "Bu saldırılar, ABD ordusunun oradaki amacından alıkoyuyor"

    Tüm taraflardan kastının kimler olduğuna ilişkin bir soruyu yanıtlamaktan kaçınan Singh, "Açık kaynaklardan gördünüz, Türkiye geçtiğimiz hafta bir saldırıya uğradı, ardından Irak ve Suriye'de hava saldırıları olduğunu gördük. Taraflara tüm çatışmaları durdurmaları çağrısında bulunuyoruz. Biliyorsunuz ABD ordusunun oradaki amacı DEAŞ’ın kalıcı olarak yenilmesidir. Bu saldırıları bu amaçtan alıkoyuyor ve DEAŞ’ın yenilmesi konusunda uluslararası koalisyon kazanımlarını riske atıyor." değerlendirmesinde bulundu.

    Beyaz Saray Sözcüsü 'Türkiye'nin kendini savunma hakkı var' demişti

    Öte yandan, gün içinde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby de konuyla ilgili "Türkiye, özellikle güneyinde meşru terör tehdidinden muzdarip olmayı sürdürüyor. Tabii ki her türlü kendilerini ve vatandaşlarını savunma hakları var." ifadesini kullanmıştı.

    Pentagon: Suriye deki gelişmeleri izliyoruz #1


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