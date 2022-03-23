Pentagon: Ukrayna'nın savaşı kazanabileceğini düşünüyoruz

Pentagon Sözcüsü John Kirby, Rusya’nın Ukrayna’da belirlediği stratejik hedeflerin neredeyse hiçbirini elde edemediğini belirterek, Ukrayna ordusunun Rusya’ya karşı savaşı kazanabileceğini söyledi.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor.

Son olarak Rus cephesi, "varlığımıza tehdit görürsek nükleer silaha başvururuz" açıklamasında bulunmuştu.

Günlük basın toplantısında Ukrayna-Rusya savaşı üzerine soruları yanıtlayan Kirby, savaşın 27'nci gününde Rus ordusunun halen büyük ölçüde hedeflerini gerçekleştiremediğini ifade etti.

"UKRAYNA'NIN SAVAŞI KAZANABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Bir gazetecinin "Askeri bir bakış açısıyla açısıyla, Ukrayna'nın savaşı kazanmasının mümkün olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna Kirby, "Evet düşünüyoruz. Bazı yerlerde bunu yapıyorlar da. Rusların ele geçirdiği veya işgal ettiği toprakları geri almaya çalışıyorlar. Ruslar belirledikleri stratejik hedeflerin hiçbirine ulaşamadı. Ve ulaştıkları hedeflere de kesinlikle kolay ya da kayıpsız ulaşamadılar. Ukraynalılar çok sert bir savunma yapıyorlar." yanıtını verdi.

"RUSYA'NIN NÜKLEER KONUŞLANMASINI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Kremlin Sözcüsü Dimirty Peşkov’un Rusya'nın "varoluşsal bir tehditle karşı karşıya kaldığı takdirde" nükleer silahlara başvurabileceğine ilişkin yorumu üzerine bir soruya yanıt veren Kirby, Rusya’nın nükleer silah konuşlanmasını değiştirip değiştirmediğini yakından takip ettiklerini söyledi.

Kirby, "Stratejik caydırıcılık konuşlanmamızı değiştirmemiz gerektiği sonucuna varmamıza neden olacak hiçbir şey görmediğimizi söyleyebilirim. Bakan (Lloyd Austin) stratejik caydırıcılık konuşlanmamızın sadece anavatanı değil, müttefiklerimizi ve ortaklarımızı da savunmak için iyi yapılandırıldığı konusunda rahat ve emin." diye konuştu.

"NÜKLEER GÜCÜN HAREKET ETMESİ GEREKTİĞİ GİBİ HAREKET ETMİYORLAR"

Sözcü, Rusya’nın nükleer ile ilgili retoriğini ise “tehlikeli” olarak nitelendirdi ve bu şekilde nükleer silahları gündeme getirmenin “sorumlu bir nükleer gücün hareket etmesi gerektiği bir yol olmadığını” belirtti.

"UKRAYNA SALDIRIDA İLERLEDİ"

ABD'nin Ukrayna askeri güçlerinin savunma konumundan hücum konumuna doğru ilerlemekte olduklarına dair işaretler gördüğünü söyleyen Kirby, "Ukrayna'nın saldırıda ilerlediğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kirby, Ukrayna'nın güneyindeki Herson kenti yakınlarındaki Ukraynalıların "bölgeyi yeniden kazanmaya çalıştıklarını" belirtti.

Kirby, "Ukraynalılar, savunmak için doğru yerler olduğuna inandıkları yerleri çok akıllıca, çok çevik ve mantıklı bir şekilde savunuyorlar. Özellikle güneyde Herson yakınlarındaki yerlerde, topraklarını yeniden kazanmaya çalıştılar" dedi.

"RUSYA'NIN HİPERSONİK FÜZE KULLANMASININ SEBEBİ ENVANTER SIKINTISI OLABİLİR"

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kirby basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'da derin bir hedefi vurmak için hipersonik füze kullanmasının envanter sıkıntısının göstergesi olabileceğine dikkat çekti.

ABD'nin, Rusya'nın en azından 1 kez hipersonik füze kullandığını bildiğini söyleyen Kirby yaptığı açıklamada, "Rusya bu füzeleri bir binaya karşı, nispeten yakın bir mesafede kullandı. Bunun tam olarak gerekçesinin ne olduğunu bilmek zor, fakat hassas güdümlü mühimmatlar konusunda yaşadıkları envanter sorunlarına ve performans sorunlarına bağlı olabilir. Bu yüzden bunun nereye gittiğini görmemiz gerekecektir" ifadelerini kaydetti.





"UKRAYNA HAVA SAHASI ÇEKİŞMELİ OLMAYA DEVAM EDİYOR"

Kirby, Ukrayna hava sahasının "çekişmeli" olmaya devam ettiğini belirterek, Ukrayna askeri güçlerinin hava sahasındaki Rusya kontrolünü engellemeye çalıştığını bildirdi.

Kirby, Ukraynalıların hala uçak ve helikopterlerinin olduğunun altını çizerek, "Ukraynalılar bunu böyle yapıyorlar ve uçmaya devam ettikleri helikopterleri ve uçakları içeren hava savunma kaynaklarını nasıl sıraladıkları ve kullandıkları konusunda çok yetenekliler" diyerek, Rus kuvvetlerinin hava sahasının bazı bölgelerinde baskın olduğunu da sözlerine ekledi.



