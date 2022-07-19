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    Pentagon ve Lockheed Martin, 375 adet F-35 savaş uçağı üretecek

    İki taraf, üretim konusunda el sıkıştı. Anlaşmanın 30 milyar dolar değerinde olduğu konuşulurken, uçak miktarında değişiklik olabileceği belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2022 - 11:54
    • Güncelleme : 19.07.2022 - 11:56
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    Pentagon ve Lockheed Martin, 375 adet F-35 savaş uçağı üretecek

    F-35 savaş uçaklarının üretimi konusunda ABD'de yeni bir adım atılacak.

    ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile teknoloji ve havacılık şirketi Lockheed Martin, bu konuda el sıkıştı.

    375 F-35 üretimiyle ilgili anlaşma

    Pentagon yetkilisi William LaPlante, "Bakanlık ve Lockheed Martin'in 375 uçak üretimi konusunda el sıkıştığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz." dedi.

    Buna göre üç yıl içinde yaklaşık 375 adet F-35 savaş uçağının inşa edilmesi planlanıyor. Gelişmenin, artan enflasyon ve üretimin yavaşladığı bir dönemde yaşandığına dikkat çekildi.

    30 milyar dolar söylentisi

    Reuters'ın haberine göre, anlaşmanın, yaklaşık 30 milyar dolar değerinde olduğu konuşuluyor. Diğer taraftan nihai değer ve her bir savaş jetinin fiyatı henüz tam olarak bilinmiyor.

    Pentagon ile Lockheed Martin arasındaki anlaşmanın, sözleşme fiyatlandırması ve ihaleyi sonuçlandırmak için "bir başlangıç noktası" olduğu kaydedildi.

    Nihai uçak miktarı değişebilir

    Savunma Bakanlığı, anlaşmadaki nihai uçak miktarının, "ABD Kongresi tarafından 2023 Mali Yılı bütçesinde yapılan düzenlemelere ve uluslararası ortaklar tarafından talep edilen siparişlere" bağlı olarak değişebileceğini aktardı.

    Geçen hafta ABD'deki veriler, ülkedeki enflasyonun haziran ayında yıllık yüzde 9,1'e yükseldiğini göstermişti.

    Pentagon ve Lockheed Martin, 375 adet F-35 savaş uçağı üretecek #1


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