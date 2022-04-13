Petrol
104.87
-0.17%
Euro
15.81
0.02%
Dolar
14.58
-0.11%
Altın
922.44
0.04%
Borsa
2464
0.60%
Bitcoin
585.163
-1.04%
BTXN Coin
30.87
0.32%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Açık 7 C

    Pentagon'dan Ukrayna adımı: 8 savunma devi ile görüşülecek

    ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna'nın silah ve mühimmat ihtiyacının kısa ve uzun dönemde karşılanması konusundaki hazırlıklar için ABD'nin önde gelen 8 savunma şirketi ile toplantı yapacak.
    • 13.04.2022 - 01:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pentagon'dan Ukrayna adımı: 8 savunma devi ile görüşülecek

    Konuyla ilgili açıklamada bulunan Pentagon yetkilisi, ABD Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks'in de katılacağı ülkenin en büyük 8 savunma şirketi ile bir toplantı yapılacağını söyledi.

    Yetkili, "Mevcut sistemlerin üretimini hızlandırmak ve Bakanlığın Ukrayna'ya devam eden güvenlik yardımı ve ABD ile müttefik/ortak güçlerin uzun vadeli hazırlığı için kritik olan yeni, modernize edilmiş kabiliyetler geliştirmek için endüstri önerilerini ele alacağız." ifadelerini kullandı.

    "Ukrayna'ya sağlayacağımız yardımlar hakkında konuşacağız"

    AA'nın haberine göre, Raytheon, Lockheed Martin, Boeing ve Nortrop Grumman gibi savunma devlerinin temsilcilerinin katılacağı toplantıda Ukrayna yardımlarının konuşulacağını belirten yetkili, "Burada Ukrayna'ya kısa ve uzun dönemde sağlayacağımız yardımlar için hazırlıkları da konuşacağız." dedi.

    Yetkili, "Bu uzun sürecek çatışmayı ülke olarak desteklemeye devam etmek için Ukrayna halkının, kendi ulusal güvenlik ihtiyaçlarımızın ve müttefiklerimizin uzun vadeli ihtiyaçlarının desteklenmesini sağlamak üzere savunma sanayi ile stratejik odaklı görüşmeler yapıyoruz." diye konuştu.

    Pentagon yetkilisi aynı zamanda kendi stoklarından Ukrayna'ya silah ve mühimmat sağlayan ülkelerin ihtiyaçlarının karşılanmasını için hazırlık yapmanın da bu toplantıda görüşüleceğini kaydetti.

    Pentagon dan Ukrayna adımı: 8 savunma devi ile görüşülecek #1


    İlginizi Çekebilir

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın
    Meta Trader

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın

    Kanser hastalığı nasıl oluşur? Tedavisi nelerdir?
    Sağlık

    Kanser hastalığı nasıl oluşur? Tedavisi nelerdir?

    Üç Kuruş'ta finale doğru: 2 isim diziden ayrıldı
    Medya

    Üç Kuruş'ta finale doğru: 2 isim diziden ayrıldı

    Görüş Bildir