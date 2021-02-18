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    Peru polisi, kısıtlamayı ihlal eden kadını öptü

    Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kadına ceza kesmek yerine öpmeyi tercih eden polis, görevden alındı.
    • DHA
    • 18.02.2021 - 20:55
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    Peru polisi, kısıtlamayı ihlal eden kadını öptü

    Peru'nun başkenti Lima'da sokağa çıkma kısıtlaması kurallarını hiçe sayan bir kadın polis memur tarafından durduruldu.

    Kadınla kısa süre konuşan polis memuru, daha sonra maskesini indirdi.

    CEZA YERİNE ÖPÜCÜK

    Kısıtlamayı delen kadın memura yaklaşırken, memur ise bir anda kadını öpmeye başladı. İkilinin arasında yaşanan o anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

    Peru’da sokağa çıkma yasağını ihlal eden kadına ceza yerine öpücük

    GÖREVİNE SON VERİLDİ

    Lima Polis Departmanı tarafından yerel medyaya yapılan açıklamada, polis memurunun görevi kötüye kullanması nedeniyle görevinden alındığı açıklanırken,"Kabul edilemez bir olay. Halkımızdan özür diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

    Peru polisi, kısıtlamayı ihlal eden kadını öptü #1

    Peru polisi, kısıtlamayı ihlal eden kadını öptü #2

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