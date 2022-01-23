Peru sahilindeki petrol sızıntısına 'Acil Durum' ilanı

Peru, Tonga’da 15 Ocak’ta meydana gelen yanardağ patlamasının ardından petrol sızıntısının neden olduğu kirlilik sebebiyle 90 günlük "Çevresel Acil Durum" ilan etti.

Peru sahilindeki petrol sızıntısı 15 Ocak’ta meydana gelen yanardağ patlamasının ardından gerçekleşmişti. Tsunami oluşturarak petrol sızıntısının yol açtığı çevre felaketiyle mücadele amacıyla, Peru hükümetince, 90 günlük Çevresel Acil Durum kararı alındı.

DENİZ İÇİN DE HALK SAĞLIĞI İÇİN DE RİSKLİ

Çevre Bakanlığı açıklamasında, sızıntının yüksek biyolojik çeşitliliğe sahip deniz ekosistemi üzerinde önemli etkisi olduğunu vurgulayarak, halk sağlığı için de yüksek risk oluşturduğunu bildirdi.

TANKERDEN 6 BİNDEN FAZLA PETROL VARİLİ OKYANUSA DÖKÜLDÜ

Tonga’daki patlamadan sonra tsunaminin oluşturduğu dalgalar bu esnada boşaltma işlemi yapan İtalyan bandıralı "Mare Doricum" tankerinden 6 bin varilden fazla petrolün Pasifik Okyanusu'na sızmasına yol açmıştı.

PERU'NUN 21 SAHİLİNDE PETROL SIZINTISI

Peru’nun La Pampilla Rafinerisi’nde meydana gelen olayın ardından ülkenin 21 sahilinde petrol sızıntısı nedeniyle kirlilik oluşmuştu.

DENİZ CANLILARI ZARAR GÖRDÜ

Çok sayıda deniz canlısının zarar gördüğü çevre felaketi üzerine bölgeyi ziyaret eden Devlet Başkanı Pedro Castillo, krizle başa çıkmak için bir komite kurulacağını bildirmişti.

BM DEVREYE GİRDİ

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı bir uzman ekibinin petrolün neden olduğu kirlilikle mücadeleye destek vereceği belirtilmişti.