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    Peru sahilindeki petrol sızıntısına 'Acil Durum' ilanı

    Peru, Tonga’da 15 Ocak’ta meydana gelen yanardağ patlamasının ardından petrol sızıntısının neden olduğu kirlilik sebebiyle 90 günlük "Çevresel Acil Durum" ilan etti.
    • AA
    • 23.01.2022 - 09:33
    • Güncelleme : 23.01.2022 - 09:57
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    Peru sahilindeki petrol sızıntısına 'Acil Durum' ilanı

    Peru sahilindeki petrol sızıntısı 15 Ocak’ta meydana gelen yanardağ patlamasının ardından gerçekleşmişti. Tsunami oluşturarak petrol sızıntısının yol açtığı çevre felaketiyle mücadele amacıyla, Peru hükümetince, 90 günlük Çevresel Acil Durum kararı alındı.

    DENİZ İÇİN DE HALK SAĞLIĞI İÇİN DE RİSKLİ

    Çevre Bakanlığı açıklamasında, sızıntının yüksek biyolojik çeşitliliğe sahip deniz ekosistemi üzerinde önemli etkisi olduğunu vurgulayarak, halk sağlığı için de yüksek risk oluşturduğunu bildirdi.

    TANKERDEN 6 BİNDEN FAZLA PETROL VARİLİ OKYANUSA DÖKÜLDÜ

    Tonga’daki patlamadan sonra tsunaminin oluşturduğu dalgalar bu esnada boşaltma işlemi yapan İtalyan bandıralı "Mare Doricum" tankerinden 6 bin varilden fazla petrolün Pasifik Okyanusu'na sızmasına yol açmıştı.

    Peru

    PERU'NUN 21 SAHİLİNDE PETROL SIZINTISI

    Peru’nun La Pampilla Rafinerisi’nde meydana gelen olayın ardından ülkenin 21 sahilinde petrol sızıntısı nedeniyle kirlilik oluşmuştu.

    Peru

    DENİZ CANLILARI ZARAR GÖRDÜ

    Çok sayıda deniz canlısının zarar gördüğü çevre felaketi üzerine bölgeyi ziyaret eden Devlet Başkanı Pedro Castillo, krizle başa çıkmak için bir komite kurulacağını bildirmişti.

    Peru

    BM DEVREYE GİRDİ

    Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı bir uzman ekibinin petrolün neden olduğu kirlilikle mücadeleye destek vereceği belirtilmişti.

    Peru


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