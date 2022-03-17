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    Peru'da 5.5 büyüklüğünde deprem: 120 kerpiç ev yıkıldı

    Peru'nun kuzeyindeki Arequipa bölgesinde 5.5 büyüklüğündeki depremde 120 kerpiç ev kullanılamaz hale geldi.
    • AA
    • 17.03.2022 - 07:10
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    Peru'da 5.5 büyüklüğünde deprem: 120 kerpiç ev yıkıldı

    Peru Jeofizik Enstitüsü (IGP) Ulusal Sismoloji Merkezi, 12 kilometre derinlikte oluşan depremin merkez üssünün, ülkenin Arequipa bölgesine bağlı Cayllom kentinin 198 kilometre kuzeyinde olduğunu açıkladı.

    120 KERPİÇ EV YIKILDI

    Gün içinde 19 artçı sarsıntının meydana geldiği Cayllom'daki Maca semtinde, 120 kerpiç ev tamamen yıkıldı.

    Peru da 5.5 büyüklüğünde deprem: 120 kerpiç ev yıkıldı #1

    100'DEN FAZLA AİLE EVSİZ KALDI

    Yetkililer, bölgeden acil yardım talebinin geldiğini belirterek, bu evlerde yaşayan 100'den fazla ailenin çadır ve yiyeceğe ihtiyacının olduğunu bildirdi.

    Aynı bölgede, 14 Ağustos 2016'da 5,2 büyüklüğünde deprem olmuş, 750 aile evsiz kalmıştı.

    PERU "ATEŞ ÇEMBERİ" İÇİNDE

    Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Peru, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.


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