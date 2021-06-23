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- Peru’da 6.0 büyüklüğündeki deprem güvenlik kameralarına yansıdı
Peru’da 6.0 büyüklüğündeki deprem güvenlik kameralarına yansıdı
- İHA
- 23.06.2021 - 13:29
- Güncelleme : 23.06.2021 - 13:31
Güney Amerika ülkesi Peru'da, yerel saatle 21.54'te 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Jeofizik Enstitüsü (IGP) Ulusal Sismoloji Merkezi, depremin merkez üssünün Mala'nın 33 kilometre güneybatısında, başkent Lima'nın yaklaşık 100 kilometre güneyinde olduğunu açıkladı.
Deprem 32 kilometre derinlikte kaydedildi. Başkentte halk panikle sokaklara döküldü.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. IGP Başkanı Hernando Tavera, “Geçtiğimiz yıllara göre Lima'da hissedilen en güçlü depremlerden biriydi.” dedi.
“TÜM EVİ SALLADI”
Bölgede ikamet eden 60 yaşındaki Julia Lazaro Rodriguez ise, “Çok güçlüydü, tüm evi salladı, dışarı çıkmak zorunda kaldık.” ifadelerini kullandı.
Mala Belediye Başkanı Sonia Ramos, yerel medyaya yaptığı açıklamada, “İnsanlar sokakta, şoktan bayılanlar olduğu bilgisi var.” sözlerini kaydetti.
Peru’da 6.0 büyüklüğündeki deprem güvenlik kameralarına yansıdı VİDEO
YOL TRAFİĞE KAPANDI
80 metre yüksekliğindeki kayalıklardan bazı parçaların düştüğünü yazan yerel medyada, Lima'nın plajlarıyla ünlü turistik yeri Costa Verde boyunca yolun trafiğe kapandığı belirtildi.
Başkent dışındaki bazı noktalarda da küçük çaplı toprak kaymaları meydana geldiği aktarıldı.
Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
ELEKTRİK KABLOLARI SALLANDI
Deprem anları bazı bölgelerde güvenlik kameralarına yansıdı.
Başkent Lima'daki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, deprem sırasında elektrik kablolarının sallandığı görüldü.
Depremin hissedildiği farklı bir noktada siren sesleri duyulurken, halkın sokağa çıktığı görüldü.