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Peru’da 6.0 büyüklüğündeki deprem güvenlik kameralarına yansıdı

Peru’da 6.0 büyüklüğündeki deprem güvenlik kameralarına yansıdı

Meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki deprem, ülkenin bazı noktalarında güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, halkın sokaklara döküldüğü ve sirenlerin çaldığı anlar yer aldı.