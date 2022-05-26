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    Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem

    Peru'nun güneyinde 7.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Ülkede can veya mal kaybına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
    • 26.05.2022 - 16:02
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 16:30
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    Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem

    ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 7.2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Peru'nun güneyindeki Azangaro'nun 13 kilometre kuzeybatısı olduğunu duyurdu.

    Yerin 217 km derinliğinde oldu

    Depremin, yerin 217 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

    AA'nın haberine göre can veya mal kaybına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.


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