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Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem
Peru'nun güneyinde 7.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Ülkede can veya mal kaybına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
- 26.05.2022 - 16:02
- Güncelleme : 26.05.2022 - 16:30
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 7.2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Peru'nun güneyindeki Azangaro'nun 13 kilometre kuzeybatısı olduğunu duyurdu.
Yerin 217 km derinliğinde oldu
Depremin, yerin 217 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.
AA'nın haberine göre can veya mal kaybına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.