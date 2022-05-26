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Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem

Peru'da 7.2 büyüklüğünde deprem

Peru'nun güneyinde 7.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Ülkede can veya mal kaybına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.