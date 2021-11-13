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    Peru'da belediye başkanı ve eşi, silahlı pusuda öldürüldü

    Güney Amerika ülkesi Peru'da pusuya düşürülen belediye başkanı ve eşi, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
    • AA
    • 13.11.2021 - 07:47
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    Peru'da belediye başkanı ve eşi, silahlı pusuda öldürüldü

    Ülke basınında çıkan habere göre, Ayacucho kentinin belediye başkanı, bir mağazanın açılışının ardından dönüş yolunda kimliği belirsiz kişilerce pusuya düşürüldü.

    Peru da belediye başkanı ve eşi, silahlı pusuda öldürüldü #1

    BELEDİYE BAŞKANI VE EŞİ ÖLDÜ

    Yetkililer, çapraz ateşe tutulan araçtaki belediye başkanı ile eşinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin ise yaralandığını belirtti.

    Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo, açıklamasında, saldırıyı kınayarak, aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

    Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

    Peru da belediye başkanı ve eşi, silahlı pusuda öldürüldü #2

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