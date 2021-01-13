Peru'da, Bill Gates, Soros ve Rockefeller'a korona suçlaması

Dünya koronavirüs ile başa çıkmaya çalışırken Peru'daki bir mahkeme, salgından Microsoft Kururucus Bill Gates, George Soros ve Rockefeller ailesini sorumlu tuttu.

Dünyayı etkisi alınan alan koronavirüs salgınına ilişkin birçok teori ortaya atıldı.

Virüsün laboratuvar ortamında üretildiğini iddia edildi.

Peru'daki mahkeme, salgının nasıl yayıldığına ilişkin inceleme kararı başlattı.

Mahkeme, virüsün zengin elitlerin elinden çıktığı iddia ederek, Microsoft kurucusu ABD'li iş insanı Bill Gates, İş insanı George Soros ve dünyanın en zengin ailesi Rockefeller'in hatası olduğunu ileri sürdü.

Peru'daki Chincha ve Pisco Mahkemesi'ndeki hakimler, verdikleri karar sonrası tepki çekti.

Bill Gates

SORUŞTURMA KARARINI İMZALAYAN YARGIÇLARA SORUŞTURMA

Rus medyasında çıkan habere göre, mahkemenin soruşturma metninde, "Bill Gates, Soros, Rockefeller gibi yeni dünya düzeninin yaratıcıları dışında hiçbir dünya hükümeti, gerçek ve tüzel kişiler bu salgının öngörülebilir nitelikte olduğunu iddia edemez." ifadeleri yer alıyor.

Yaşanan bu soruşturmanın basında ve sosyal medyada geniş yer bulmasının ardından Peru Yüksek Mahkemesi, soruşturmaya el attı. Yapılan açıklamada, soruşturma kararını imzalayan yargıçlara ön soruşturma açtı.

George Soros

TEORİLERİN ORTASINDAKİ İSİM BILL GATES

Bu tartışmaların en büyük hedefinde ise Bill & Melinda Gates Vakfı'nın küresel aşı ittifakı bulunuyor. Sosyal medyada birçok kullanıcı Bill Gates'i suçlamıştı.

İnternet ortamında dolanan pek çok komplo teorisi bulunurken Bill Gates, milyarlarca insanı 'mikroçiplerle' izlemek için koronavirüs aşısı geliştirdiği iddialarının hedefinde yer almıştı.

David Rockefeller