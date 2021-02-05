Peru'da, Brezilya türü koronavirüs görüldü

Güney Amerika ülkesi Peru'nun 3 kentinde, koronavirüsün Brezilya'da görülen türüne rastlandı.

Koronavirüsün yeni türü tüm dünyada kendini göstermeye başladı.

Peru Sağlık Bakanı Pilaz Mazzetti, koronavirüsün Brezilya'da ortaya çıkan türünün, Peru'da da görüldüğünü açıkladı.

Bakanın yaptığı açıklamada, Brezilya türünün Loreto, Huanuco ve başkent Lima kentlerinde tespit edildiği belirtildi.

20 MİLYON AŞI İÇİN ANLAŞILDI

Mazzetti, ükede son zamanlarda vaka ve ölü sayılarında ciddi artışlar olduğunu vurguladı. Ulusal Sağlık Enstitüsü ile konuya ilişkin çalışma yaptıklarını bildirdi.

Öte yandan Peru Devlet Başkanı Franciso Sagasti, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile yaptıkları görüşmeler sonucu 20 milyon doz aşı alımı için sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

40 BİNDEN FAZLA CAN KAYBI

Bugüne kadar Peru'da, 1 milyon 165 bin 52 kişi koronavirüse yakalandı. 41 bin753 kişi ise yaşamını yitirdi.