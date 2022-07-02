Peru'nun Chavin de Huantar bölgesinde meydana gelen toprak kayması sonucu 150 evin toprak altında kaldığı, 1 kişinin ömüş olabileceği açıklandı.

Güney Amerika ülkesi Peru'nun Chavin de Huantar bölgesinde dün akşam saatlerinde toprak kayması meydana geldi.

150 ev toprak altında kaldı

Yetkililer, toprak kayması sonucu bölgedeki 150 evin toprak altında kaldığını bildirirken, can kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Peru'da heyelan: 150 ev toprak altında kaldı VİDEO



1 kişi hayatını kaybetti iddiası

Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun önümüzdeki günlerde bölgeye gideceğini bildiren Savunma Bakanı Jose Luis Gavidia, "Toprak kayması sonucu yaklaşık 150 ev toprak altında kaldı. Olay sırasında yaşlı bir adamın kaçamayarak hayatını kaybettiğine dair iddialar var ancak henüz doğrulayamıyoruz" dedi.



