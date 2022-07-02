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    Peru'da heyelan: 150 ev toprak altında kaldı

    Peru'nun Chavin de Huantar bölgesinde meydana gelen toprak kayması sonucu 150 evin toprak altında kaldığı, 1 kişinin ömüş olabileceği açıklandı.
    • 02.07.2022 - 08:52
    • Güncelleme : 02.07.2022 - 09:37
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    Peru'da heyelan: 150 ev toprak altında kaldı

    Güney Amerika ülkesi Peru'nun Chavin de Huantar bölgesinde dün akşam saatlerinde toprak kayması meydana geldi.

    150 ev toprak altında kaldı

    Yetkililer, toprak kayması sonucu bölgedeki 150 evin toprak altında kaldığını bildirirken, can kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

    Peru'da heyelan: 150 ev toprak altında kaldı VİDEO

    1 kişi hayatını kaybetti iddiası

    Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun önümüzdeki günlerde bölgeye gideceğini bildiren Savunma Bakanı Jose Luis Gavidia, "Toprak kayması sonucu yaklaşık 150 ev toprak altında kaldı. Olay sırasında yaşlı bir adamın kaçamayarak hayatını kaybettiğine dair iddialar var ancak henüz doğrulayamıyoruz" dedi.

    Peru da heyelan: 150 ev toprak altında kaldı #1

    Peru da heyelan: 150 ev toprak altında kaldı #2

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