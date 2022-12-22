Petrol
80.92
-1.56%
Euro
19.7676
-0.24%
Dolar
18.6709
0.06%
Altın
1.072
-1.46%
Borsa
5447
0.00%
Bitcoin
316.249
-0.87%
BTXN Coin
6.95
-2.52%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Açık 9 C

    Peru'da mezuniyet partisinde dans pisti çöktü

    Peru'da düzenlenen bir mezuniyet partisinde öğrencilerin dans ettiği sırada pistin çökmesi sonucu 29 kişi yaralandı.
    • 22.12.2022 - 21:53
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 22:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Peru'da mezuniyet partisinde dans pisti çöktü

    Peru’nun Huallaga eyaletinde yer alan Saposoa kentinde lise mezuniyetinde dans pisti çöktü.

    Öğrenciler, dans ettikleri sırada pistin çökmesi ile açılan çukura düştü.

    29 öğrenci çukura düştü

    Olayda 29 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

    Mekan kapatıldı

    Kazanın ardından olay yerine gelen belediye görevlileri, yaptıkları teknik incelemenin ardından bina inşasındaki ihmal nedeniyle mezuniyet partisinin yapıldığı mekanın kapatıldığını açıkladı.

    İHA'nın haberine göre, bölgede yaşayan vatandaşlar ise mekanın daha önce horoz dövüşleri için kullanılan daha alçak bir yapı olduğunu ancak sonrasında parti salonuna dönüştürülürken zemini yükseltmek için ahşap malzeme kullanıldığını aktardı.

    Peru'da mezuniyet partisinde dans pisti çöktü VİDEO

    Peru da mezuniyet partisinde dans pisti çöktü #1

    Peru da mezuniyet partisinde dans pisti çöktü #2

    Peru da mezuniyet partisinde dans pisti çöktü #3


    Alevler içinde kaldılar
    Medya

    Alevler içinde kaldılar

    Volkan Severcan: 25 yılın en güzel hediyesi
    Magazin

    Volkan Severcan: 25 yılın en güzel hediyesi

    Elektrikli Araba Devi Yatırımıyla Erken Emekli Ol!
    Advertorial

    Elektrikli Araba Devi Yatırımıyla Erken Emekli Ol!

    Görüş Bildir