Peru’da müvekkiliyle cinsel ilişkiye giren avukat kamerasını açık unuttu

Online düzenlenen duruşmada müvekkiliyle cinsel ilişkiye giren ve yargıca yakalanan avukat için soruşturma talep edildi.

Peru’nun Junin kentinde; Hector Paredes Robles adlı avukat, koronavirüs salgını nedeniyle sanal olarak görülen duruşmada kamerasını açık unutunca, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı.

"MÜSTEHCEN EYLEMLERE TANIK OLDUK"

Olayı gören davanın yargıcı John Chahua Torres, “Kamu ahlakına aykırı olan ve ulusal düzeyde kaydedilmeleri nedeniyle müstehcen eylemlere tanık oluyoruz.” dedi.

MÜVEKKİL ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE ÜYELİKTEN YARGILANIYOR

Davada avukat Robles’in cinsel ilişkiye girdiği ismi açıklanmayan kadının, organize bir suç örgütüne yapılan baskınla gözaltına alınan kişilerden biri olduğu belirtildi.

SORUŞTURMA TALEBİ

Görüntülerin kameralara yansımasının ardından mahkeme çalışanı, görüntülerdeki kişinin Robles olduğunu doğruladı. Bunun üzerine Yargıç Torres, avukata yönelik soruşturma başlatılması talebinde bulunduğunu açıkladı.