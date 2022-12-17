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    Peru'da protestolar: 5 bin turist mahsur kaldı

    Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun 7 Aralık'ta Kongrede görevinden azledilip cezaevine gönderilmesinin ardından başlayan protestolarda 5 bin turist ülkede mahsur kaldı.
    • 17.12.2022 - 08:18
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    Peru'da protestolar: 5 bin turist mahsur kaldı

    Peru'nun birçok noktasında devam eden eylemler nedeniyle Cusco kentindeki Alejandro Velasco Astete Uluslararası Havalimanı uçuşlara geçici olarak kapatıldı.

    5 bin turist mahsur kaldı

    AA'nın haberine göre; göstericilerin hedefi olan havalimanının 12 Aralık'tan bu yana kapalı kalması sebebiyle 5 bin turistin çeşitli otellerdeki bekleyişi sürüyor.

    Peru'nun en önemli antik turizm kenti Machu Picchu'yu ziyaret eden binlerce turistin de yollarda kurulan barikatlar ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle havalimanına gidemediği belirtiliyor.

    Peru da protestolar: 5 bin turist mahsur kaldı #1

    Helikopterle tahliye edilecekler

    Öte yandan Machu Picchu belediyesinin yarın dört helikopterle turizm bölgesinden yabancıları tahliye operasyonu yapacağı kaydedildi.

    Yerel kanal N'ye konuşan İspanyol bir turist, yetkililere seslenerek, "Arjantin'e gidebilmemiz için bizleri bir uçağa bindirmelerini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

    Peru da protestolar: 5 bin turist mahsur kaldı #2

    Protestocular erken seçim istiyor

    Protestocular, ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifasını, gözaltında bulunan Castillo'nun bırakılmasını, Kongrenin kapatılmasını ve seçim takviminin bir an önce belirlenmesini talep ediyor.

    Hükümet, şiddet olayları ve protestolar nedeniyle 14 Aralık'ta ülke genelinde 30 günlüğüne OHAL ilan etmişti.

    Peru da protestolar: 5 bin turist mahsur kaldı #3

    Peru da protestolar: 5 bin turist mahsur kaldı #4


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