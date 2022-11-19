Peru'da uçak ve itfaiye aracı çarpıştı: 2 ölü

Başkent Lima'da kalkış için pistte ilerleyen yolcu uçağının itfaiye aracıyla çarpışması sonucu 2 itfaiye eri hayatını kaybetti.

Peru'nun başkenti Lima'daki Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'ndan Juliaca kentine gitmek üzere kalkış için hazırlanan LATAM Havayolları'na ait yolcu uçağı, pistte kalkış için ilerlediği sırada itfaiye aracıyla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle beraber uçaktan yoğun duman yükselirken, olay yerine itfaiye ve ambulans gönderildi.

İki itfaiye eri hayatını kaybetti

Ekipler olaya müdahale ettikten sonra itfaiye teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, uçağın çarptığı araçtaki 2 itfaiye görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, "Uçakla çarpışan itfaiye aracında bulunan 2 itfaiyecinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduk." denildi.

O anlar kamerada

Havayolu şirketinden yapılan açıklamada ise uçakta 102 yolcu ve 6 mürettebat bulunduğu, önlem olarak tüm yolcuların ve mürettebatın sağlık merkezlerine götürüldüğü aktarıldı.

Kazanın yaşandığı anlar, havalimanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Peru'da pistte ilerleyen yolcu uçağı itfaiye aracıyla çarpıştı VİDEO

"Düşüncelerim ve dualarım onlarla birlikte"



Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo derin üzüntü duyduğunu ve yaşanan kazaya ilişkin, "Jorge Chavez Havalimanı'nda meydana gelen kazada hayatını kaybeden itfaiyeciler Angel Torres ve Nicolas Santa Gadea'nın yakınlarına başsağlığı diliyorum. Düşüncelerim ve dualarım onlarla birlikte." ifadelerini kullandı.

İHA'nın haberine göre, havalimanını işleten Lima Airport Partners tüm operasyonların askıya alındığını, kazanının nedenlerinin araştırıldığını duyurdu.



