Peru'da zengin ve fakir semtlerini ayıran duvar Peru’nun başkenti Lima’da inşa edilen 10 kilometrelik duvar, şehrin en zenginlerinin yaşadığı Santiago de Surco semtini, şehrin en fakir kesimlerinin yaşadığı San Juan de Miraflores semtinden ayırıyor.

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Bir duvar düşünün; zengini ve fakiri ayırıyor hem de 21’inci yüzyılda…

Burası Peru…

Sosyal eşitsizliği gözler önüne seriyor

Başkent Lima'nın kalbinde başlangıçta güvenlik için inşa edilen 10 kilometre uzunluğundaki duvar, şehri iki zıt dünyaya böldü.

İlk olarak 1980'lerde terörizm ve saldırılara karşı koruma amacıyla inşa edilen sınır, daha sonra lüks Santiago de Surco bölgesi ile ekonomik açıdan dezavantajlı San Juan de Miraflores bölgesi arasındaki sosyal eşitsizliğin açık bir temsiline dönüştü.

Konforlu ve ayrıcalıklı

Yerleşim alanları, ticaret merkezleri, yemyeşil parkları ve yeşillikleriyle tanınan Santiago de Surco, Lima'nın doğu kesiminde yaşayan ve fiyatları 5 milyon dolara kadar çıkabilen mülklere sahip olanlara konforlu ve ayrıcalıklı bir yaşam sunuyor.

Yoksulluğun hüküm sürdüğü yer...

Sadece bir taş atımı güneyde yer alan San Juan de Miraflores'te ise yoksulluk hüküm sürüyor.

Bölge sakinleri temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanırken, semtteki konutların değeri 300 dolara kadar düşebiliyor.

"Utanç duvarı"

Burada da hep derme çatma evler bulunuyor.

Bazı mahalle sakinleri, yapıyı, "utanç duvarı" olarak tanımlıyor.