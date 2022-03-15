Peskov: ABD ve Ukrayna’dan Putin ile görüşme talebi olmadı

Peskov: ABD ve Ukrayna’dan Putin ile görüşme talebi olmadı

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'den Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme talebi gelmediğini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Peskov, her fırsatta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile masada görüşmek istediğini söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’in buna yönelik telefon görüşmesi de dahil bir girişimi olup olmadığı sorusu üzerine Ukrayna tarafının böyle bir girişiminin olmadığını ifade etti.

"GÖRÜŞME GİRİŞİMİ YOK"

Gazeteciler ayrıca, Batı medyasının önümüzdeki haftalarda ABD Başkanı Joe Biden’ın Avrupa’da temaslarda bulunacağını hatırlatarak, Putin ile Biden’ın görüşme ihtimali olup olmadığı sorusunu yöneltti.

Böyle bir ihtimalin olmadığını belirten Peskov, “Hayır, böyle bir girişim yok” dedi.