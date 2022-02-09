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- Peskov: Putin ile Zelenskiy görüşmeye hazır
Peskov: Putin ile Zelenskiy görüşmeye hazır
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'nin görüşmeyi planladıklarını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 09.02.2022 - 00:56
- Güncelleme : 09.02.2022 - 01:05
Kremlin Sarayı'ndan diplomasi trafiği hakkında açıklamalarda bulunan Dimirty Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu, "Ancak ne amaçla görüşüleceğini anlamamız gerekiyor" sözleriyle açıkladı.
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