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    Peskov: Putin ile Zelenskiy görüşmeye hazır

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'nin görüşmeyi planladıklarını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 09.02.2022 - 00:56
    • Güncelleme : 09.02.2022 - 01:05
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    Peskov: Putin ile Zelenskiy görüşmeye hazır

    Kremlin Sarayı'ndan diplomasi trafiği hakkında açıklamalarda bulunan Dimirty Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu, "Ancak ne amaçla görüşüleceğini anlamamız gerekiyor" sözleriyle açıkladı.

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