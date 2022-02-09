Peskov: Putin ile Zelenskiy görüşmeye hazır

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'nin görüşmeyi planladıklarını açıkladı.

Kremlin Sarayı'ndan diplomasi trafiği hakkında açıklamalarda bulunan Dimirty Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu, "Ancak ne amaçla görüşüleceğini anlamamız gerekiyor" sözleriyle açıkladı.

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