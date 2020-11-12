Peşmerge yakınları, ABD'nin yardımlarını ateşe verdi

Protestocular, yardım paketlerinin içindekilere tepki gösterdi.

Irak'ın Erbil kenti, Peşmerge yakınlarının protestosuna sahne oldu.

Peşmergelerin yakınları, ABD'li vakfın ve Bakanlığın yardımlarına tepki gösterdi.

YARDIMLARI YAKTILAR

Yardım paketlerinde "kıyafet, terlik ve bebek bezleri" bulunmasına tepki gösterenler, paketleri Peşmerge Hastanesi önünde ateşe verdi.

"YANLIŞ ANLAŞILMA OLDU"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail'in ofisinden yapılan açıklamada, taraflar arasında bir yanlış anlaşılma olduğu ifade edildi.

Açıklamada, bu durumu telafi etmek için Peşmerge yakınlarıyla bir toplantı yapılacağı ve gerekli yardımların sağlanacağı kaydedildi.

Peşmerge yakınları ABD'nin verdiği yardımları yaktı ViDEO