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    PETA'dan Ukrayna'ya hayvan maması yardımı

    PETA'dan Ukrayna'ya hayvan maması yardımı

    Uluslararası hayvan hakları kuruluşu PETA, Ukrayna'daki savaştan etkilenen kedi ve köpekler için mama yardımında bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 06.03.2022 - 03:11
    • Güncelleme : 06.03.2022 - 03:23
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    Rusya'nın Ukrayna'da yönelik askeri harekatı 11. gününde.

    Savaşta 1.5 milyondan fazla insan mülteci konumuna düştü.

    Bir yandan sivil kayıplar yer yer artarken, bir yandan da tahliyelerin yeniden başlatılması için müzakereler devam ediyor.

    AVRUPALI HAYVANSEVERLER 20 TON MAMA GÖNDERDİ

    Savaştan etkilenen sivillere yapılan yardımların yanında, sokak hayvanları için de harekete geçildi.

    Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde organize olan PETA üyeleri, toplamda 20 ton kadar mamayı Ukrayna’ya gönderdi.

    PETA'dan Ukrayna'ya hayvan maması yardımı - VİDEO

    SOKAKTAKİ KEDİ VE KÖPEKLERİ KURTARDILAR

    Bunun yanında Lviv kentindeki sokak hayvanları, Almanya’dan gelen PETA gönüllüleri tarafından alınarak güvenli gölgelere götürüldü.

    PETA dan Ukrayna ya hayvan maması yardımı #1

    PETA dan Ukrayna ya hayvan maması yardımı #2


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