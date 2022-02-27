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    Petro Poroşenko: Ölmeye hazırım

    Poroşenko, Kiev'deki duruma işaret ederek, hayatını feda etmeye hazır olduğunu dile getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 27.02.2022 - 12:25
    • Güncelleme : 27.02.2022 - 12:37
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    Petro Poroşenko: Ölmeye hazırım

    Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rus saldırısı karşısında yaşadıklarını anlattı.

    CNN International yayınına katılan Poroşenko, sunucunun "Ülkeyi kurtarmak için hayatınızı potansiyel olarak feda ettiğinize inanıyor musunuz?" şeklindeki sorusunu yanıtladı.

    "HAYATIMI FEDA ETMEYE HAZIRIM" MESAJI

    Rusya'ya bağlı birliklerin ilerleyişine işaret eden Poroşenko, "Kiev'de kalıyorsanız hazır olmalısınız. Hazır mıyım... Ne yazık ki evet." yanıtını verdi.

    Poroşenko ayrıca, "Rus saldırganlığına karşı durmanın" bir insanın hayatı için risk oluşturduğunu da dile getirdi ve ekledi:

    "BU RİSKİ TAŞIYORUZ"

    "Buradaki herkes, tüm genç ve yaşlı insanlar, bu riski taşıdığımızı tamamıyla anlıyor. Bazılarının yurt dışına gitme seçeneği var. Ukrayna'nın bazı bölgelerinde bazılarının mülteci olma seçeneği var. Ancak çoğu, en büyük kısmı ulusu korumaya karar verdi."

    Petro Poroşenko: Ölmeye hazırım VİDEO

    Petro Poroşenko: Ölmeye hazırım #1


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