Petro Poroşenko: Ordu, benim çocuğum gibi

Petro Poroşenko: Ordu, benim çocuğum gibi

Poroşenko, saldırı altındaki ülkesinin mücadelesinin, tüm dünyayı şaşırttığını söyledi. Ukrayna'nın 56 yaşındaki eski lideri, ordu hakkında da konuştu.

Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rusya ile devam eden savaşa ilişkin görüşlerini paylaştı.

Poroşenko, savaşın ilk günlerinde uluslararası basına verdiği demeçte, Kiev'deki duruma işaret ederek, hayatını feda etmeye hazır olduğunu dile getirmişti.

Son olarak Financial Times'a konuşan Poroşenko'ya, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin, ülkeyi savaşa hazırlamak için "az çaba gösterdiği" şeklindeki bazı yorumlar soruldu.

"Zelensky ya da Poroşenko etrafında birleşmedik"

Zelensky'nin savaş sırasındaki eylemleri hakkında yorum yapmayacağını söyleyerek soruyu geçiştiren Poroşenko, "Çünkü ülkenin birliğinin sahip olduğumuz önemli bir varlık olduğunu düşünüyorum ve Putin'i bu şekilde şaşırtıyoruz." dedi.

"24 Şubat'tan önceki dünya ile 24 Şubat'tan sonraki dünya tamamen farklı" diyen Poroşenko, "Zelensky ya da Poroşenko etrafında birleşmedik. Ukrayna etrafında birleştik." ifadesini kullandı.

Ukrayna ordusu yorumu: Çocuğum gibi

Sözü Ukrayna ordusuna getiren 56 yaşındaki Poroşenko, "Çocuğum gibi ve çok gururluyum. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri dünyayı şaşırttı ve herkes görüyor." şeklinde konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat'ta "özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı harekatla, Ukrayna'ya karşı savaş başlattı.

Moskova yönetimi, saldırılar nedeniyle Batılı ülkeler tarafından yaptırımlara maruz kaldı.