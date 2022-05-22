Petrol
112.91
0.78%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
475.741
0.16%
BTXN Coin
13.33
2.30%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Petro Poroşenko: Ordu, benim çocuğum gibi

    Poroşenko, saldırı altındaki ülkesinin mücadelesinin, tüm dünyayı şaşırttığını söyledi. Ukrayna'nın 56 yaşındaki eski lideri, ordu hakkında da konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 22.05.2022 - 10:52
    • Güncelleme : 22.05.2022 - 10:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Petro Poroşenko: Ordu, benim çocuğum gibi

    Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rusya ile devam eden savaşa ilişkin görüşlerini paylaştı.

    Poroşenko, savaşın ilk günlerinde uluslararası basına verdiği demeçte, Kiev'deki duruma işaret ederek, hayatını feda etmeye hazır olduğunu dile getirmişti.

    Son olarak Financial Times'a konuşan Poroşenko'ya, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin, ülkeyi savaşa hazırlamak için "az çaba gösterdiği" şeklindeki bazı yorumlar soruldu.

    "Zelensky ya da Poroşenko etrafında birleşmedik"

    Zelensky'nin savaş sırasındaki eylemleri hakkında yorum yapmayacağını söyleyerek soruyu geçiştiren Poroşenko, "Çünkü ülkenin birliğinin sahip olduğumuz önemli bir varlık olduğunu düşünüyorum ve Putin'i bu şekilde şaşırtıyoruz." dedi.

    "24 Şubat'tan önceki dünya ile 24 Şubat'tan sonraki dünya tamamen farklı" diyen Poroşenko, "Zelensky ya da Poroşenko etrafında birleşmedik. Ukrayna etrafında birleştik." ifadesini kullandı.

    Ukrayna ordusu yorumu: Çocuğum gibi

    Sözü Ukrayna ordusuna getiren 56 yaşındaki Poroşenko, "Çocuğum gibi ve çok gururluyum. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri dünyayı şaşırttı ve herkes görüyor." şeklinde konuştu.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat'ta "özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı harekatla, Ukrayna'ya karşı savaş başlattı.

    Moskova yönetimi, saldırılar nedeniyle Batılı ülkeler tarafından yaptırımlara maruz kaldı.

    Petro Poroşenko: Ordu, benim çocuğum gibi #1

    Petro Poroşenko: Ordu, benim çocuğum gibi #2

    Petro Poroşenko: Ordu, benim çocuğum gibi #3


    İlginizi Çekebilir

    Konut finansman paketinin detayları
    Emlak

    Konut finansman paketinin detayları

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Bayburt'un yüksek kesimlerine kar yağdı
    Yaşam

    Bayburt'un yüksek kesimlerine kar yağdı

    Görüş Bildir