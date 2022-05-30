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    Petro Poroşenko Ukrayna'dan ayrıldı

    Ukrayna'nın eski lideri Poroşenko, Avrupa Halk Partisi'nin kongresine katılmak üzere sınırı geçti.
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2022 - 12:43
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 13:03
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    Petro Poroşenko Ukrayna'dan ayrıldı

    Daha önce Ukrayna sınırını geçmeye çalışan ülkenin eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko, son girişiminde başarılı oldu.

    Poroşenko, Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenecek kongresine katılmak üzere ülkeden ayrıldı.

    Ukrayna sınırını geçti

    Interfax, 56 yaşındaki Poroşenko'ya sınırı geçmesi için izin verildiğini duyurdu. Kolluk kuvvetlerinden bir kaynak, "Poroşenko, Ukrayna sınırını geçti." dedi.

    Poroşenko’nun partisi Avrupa Dayanışması’ndan milletvekili Victoria Sumar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Petro Poroşenko, Avrupa Halk Partisi zirvesine gitti." ifadesini kullandı.

    Zelensky'ye mektup

    Poroşenko, iki kez Ukrayna'dan ayrılmaya çalışmış, ancak Polonya sınırını geçmesi reddedilmişti.

    Ukraynalı siyasetçi, EPP kongresiyle ilgili olarak Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'ye mektup göndermişti.

    Petro Poroşenko Ukrayna dan ayrıldı #1


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