Petro Poroşenko'nun pasaportuna el konuldu

Bir dönem Kiev yönetiminin başında olan Poroşenko'nun yargılanma sürecinde yeni karar alındı.

Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko, vatana ihanetle yargılanıyor.

Ukrayna mahkemesi, Poroşenko'nun pasaportuna, tedbiren el konulmasını kararlaştırdı.

PASAPORTUNU TESLİM ETMESİNE KARAR VERİLDİ

Kiev'deki Peçersk Bölge Mahkemesi, savcılığın 1 milyar grivna (yaklaşık 480 milyon Türk lirası) kefalet veya tutuklu yargılanma talebini reddederek önleyici tedbir kapsamında kişisel kısıtlama getirerek, Poroşenko'nun pasaportunu teslim etmesine karar verdi.

ÜLKESİNE DÖNDÜ

Yurt dışında olan Poroşenko, 17 Ocak'ta ülkesine dönüp mahkemeye çıkmıştı.

Poroşenko, Donbas bölgesindeki Rusya yanlısı ayrılıkçılardan kömür temin ettiği gerekçesiyle "vatana ihanet" ve "terörizme finansman sağlamakla" suçlanıyor.