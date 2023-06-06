Petrol şirketlerinden rekor kar: 2,4 trilyon doları aştı Petrol fiyatlarının rekor seviyelere ulaştığı 2022'de dünyanın halka açık en büyük 8 petrol şirketinin toplam geliri, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 50 artarak 2,4 trilyon doları aştı.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, petrolde arz ve tedarik sorunlarının yaşanmasına neden oldu.

Tam salgın sona eriyor derken bu kez de Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaş petrolü bir kez daha etkiledi.

Özellikle Avrupa'nın Rusya'ya petrol konusundaki yaptırımlarıyla iyice derinleşen petrol krizi, fiyatlarda yükselişlerin yaşanmasına sebep oldu.

Temmuz 2008'den bu yana en yüksek fiyatta

Uluslararası referans kabul edilen Brent türü petrolün varil fiyatı geçen yıl 7 Mart'ta 139 doları aştı ve bu rakam Temmuz 2008'den bu yana en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Brent petrolün varil fiyatı, savaşın başlamasından önceki gün olan 23 Şubat 2022'de ise en yüksek 98,71 dolar seviyesinden işlem görmüştü. Yılın ilk yarısında rekor yükseliş kaydeden Brent petrolün varil fiyatı, küresel piyasalarda artan talep endişelerinin arz endişelerinin önüne geçmesiyle yılın ikinci yarısında geri çekildi.

Petrol devleri elde ettikleri yüksek kârlarla dikkat çekti

Brent petrolün varil fiyatı 9 Aralık 2022'de 75,64 dolara kadar geriledi. Fiyat dalgalanmaları şirketlerin bilançolarına yüksek kâr olarak yansırken, petrol devlerinin enerji dönüşümü kapsamında açıkladıkları hedefler de mercek altına alındı.

ExxonMobil, Chevron, TotalEnergies, Royal Dutch Shell, bp, Eni, Equinor ve Saudi Aramco gibi petrol devlerinin gelirleri, 2022'de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 50 artarak 2,4 trilyon doları aştı.

Bir önceki yıla göre kâr oranları yüzde 50 arttı

Söz konusu şirketlerin geliri 2021'de 1,6 trilyon dolar olarak hesaplanmıştı. Bu dönemde, Suudi Arabistan ulusal petrol şirketi Aramco en fazla gelir sağlayan şirket oldu. Şirketin geliri geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 50'den fazla artarak 604 milyar doları aştı.

ExxonMobil gelirini geçen yıl önceki yıla göre yüzde 44,8 artırarak yaklaşık 413,7 milyar dolara, Shell ise yüzde 41,6 artırarak 386,2 milyar dolara taşıdı.

Öte yandan, TotalEnergies gelirini yüzde 42,6 artışla 263,3 milyar dolara, bp yüzde 51,6 artışla 248,9 milyar dolara, Chevron yüzde 51,6 artışla 246,2 milyar dolara, Equinor yüzde 65,8 artışla 150,8 milyar dolara ve Eni yüzde 53 artışla 140,8 milyar dolara yükseltti.