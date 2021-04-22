Petrol zengini Nijerya, 2.7 milyar dolarlık dış kredi alacak

Afrika'nın en büyük ekonomilerinden, petrol zengini ülke Nijerya, ülke ekonomisine katkı sağlamak için Dünya Bankası ve Brezilya'dan 2.7 milyar dolarlık dış kredi temin edecek.

Terör ve koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren Nijerya'da, salgının ekonomiye olumsuz etkisi nedeniyle borç alınmasına karar verildiği kaydedildi.

2.7 MİLYAR DOLARLIK DIŞ KREDİ ALACAK

Nijerya Senatosundan yapılan açıklamaya göre, Nijerya'nın Dünya Bankasından 1,5 milyar dolar ve Brezilya'dan da 995 milyon euro (1,2 milyar dolar) dış kredi alacak.

Nijerya, Dünya Bankasından alacağı krediyi, ülkenin 36 eyaleti için mali destek ve salgının gıda güvenliği dahil geçim kaynakları üzerindeki etkisini dengelemek ve ekonomik toparlanmayı teşvik etmek için kullanacak.

Brezilya'dan alınacak borç ile de ülkenin tarım sektörü desteklenecek.