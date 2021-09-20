Pfizer: BioNTech aşısı 5-11 yaş arasındaki çocuklar için güvenli

ABD'li ilaç şirketi Pfizer, Alman ortağı BioNTech ile geliştirdiği korona aşısının 5-11 yaş arasındaki çocuklar için etkili ve güvenli olduğunu açıkladı.

Dünya genelinde koronavirüse karşı geliştirilen aşıların nüfusun tamamına uygulanması için büyük bir çaba harcanıyor.

Tüm kampanyaların yanında onay alan aşıların çocuklara da uygulanıp uygulanmaması konusu ise en büyük tartışmalardan biri.

Konu hakkında ABD'li şirket Pfizer ve Alman ortağı BioNTech'ten yeni bir açıklama geldi.

GÜVENLİ VE BAĞIŞIKLIK TEPKİSİ OLUŞTURDU

Yapılan açıklamada, üretilen aşının 5-11 yaş arası çocuklar için güvenli olduğu ve güçlü bir bağışıklık tepkisi oluşturduğu belirtildi.

Şirketler, Faz II ve III klinik denemelerinde, aşının 5 ila 11 yaşındaki çocuklarda, daha önce 16 ila 25 yaşındakilerde gözlemledikleriyle eşleşen bağışıklık tepkisi oluşturduğunu söyledi.

Pfizer CEO'su Albert Bourla, "Temmuz ayından bu yana, ABD'de pediatrik Covid-19 vakaları yaklaşık yüzde 240 arttı." derken, "Bu deneme sonuçları, 5 ila 11 yaş arası çocuklar için aşımızın onaylanması için güçlü bir temel sağlıyor ve bunları acilen FDA'ya ve diğer düzenleyicilere sunmayı planlıyoruz." diye konuştu.