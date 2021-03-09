Pfizer - BioNTech aşısı, Brezilya tipi mutasyona karşı etkili

ABD’li ilaç devi Pfizer ile Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech’in korona virüse karşı birlikte geliştirdiği aşının Brezilya tipi mutasyona karşı etkili olduğu açıklandı.

Dünya genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında üretilen aşıların, giderek yayılmaya devam eden mutasyonlara karşı etkili olup olmadığı araştırılıyor.

New England Journal of Medicine’de yayınlanan bir araştırma sonucuna göre; Pfizer-BioNTech aşısının koronavirüsün Brezilya mutasyonuna (P.1) karşı etkili olduğu tespit edildi.

Pfizer-BioNTech ve Texas Medical Branch Üniversitesi’nden araştırmacıların virüsün P.1 mutasyonuyla aynı başak protein mutasyonlarına sahip bir virüs ürettiği belirtildi.

BREZİLYA MUTASYONUNU ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Üretilen virüslerin, klinik denemenin parçası olarak Pfizer-BioNTech aşısının ikinci dozunu aldıktan sonra 15 kişiden alınan kan örneklerine karşı test edildiği aktarıldı. Yürütülen çalışmada, kan örneklerinin Brezilya mutasyonunu etkisiz hale getirebildiği tespit edildi.

Bilim insanlarının kandaki antikorların, virüsü nötralize edebildiğini keşfettiği belirtildi.