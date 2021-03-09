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    Pfizer - BioNTech aşısı, Brezilya tipi mutasyona karşı etkili

    ABD’li ilaç devi Pfizer ile Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech’in korona virüse karşı birlikte geliştirdiği aşının Brezilya tipi mutasyona karşı etkili olduğu açıklandı.
    • İHA
    • 09.03.2021 - 23:30
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    Pfizer - BioNTech aşısı, Brezilya tipi mutasyona karşı etkili

    Dünya genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında üretilen aşıların, giderek yayılmaya devam eden mutasyonlara karşı etkili olup olmadığı araştırılıyor.

    New England Journal of Medicine’de yayınlanan bir araştırma sonucuna göre; Pfizer-BioNTech aşısının koronavirüsün Brezilya mutasyonuna (P.1) karşı etkili olduğu tespit edildi.

    Pfizer-BioNTech ve Texas Medical Branch Üniversitesi’nden araştırmacıların virüsün P.1 mutasyonuyla aynı başak protein mutasyonlarına sahip bir virüs ürettiği belirtildi.

    Pfizer - BioNTech aşısı, Brezilya tipi mutasyona karşı etkili #1

    BREZİLYA MUTASYONUNU ETKİSİZ HALE GETİRDİ

    Üretilen virüslerin, klinik denemenin parçası olarak Pfizer-BioNTech aşısının ikinci dozunu aldıktan sonra 15 kişiden alınan kan örneklerine karşı test edildiği aktarıldı. Yürütülen çalışmada, kan örneklerinin Brezilya mutasyonunu etkisiz hale getirebildiği tespit edildi.

    Bilim insanlarının kandaki antikorların, virüsü nötralize edebildiğini keşfettiği belirtildi.

    Pfizer - BioNTech aşısı, Brezilya tipi mutasyona karşı etkili #2

    Pfizer - BioNTech aşısı, Brezilya tipi mutasyona karşı etkili #3

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